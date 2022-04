La única sobreviviente del accidente que ocurrió en El Challao falleció esta madrugada en el Hospital Central. Andrea Morales tenía 27 años y desde la noche que ocurrió estuvo internada en terapia intensiva, 19 días en total.

Tras el accidente de tránsito que ocurrió en Las Heras murieron en el acto los jóvenes Pablo Navarro Bermejo de 26 años y Daiana López de 29. La joven que falleció este miércoles fue la única que había sobrevivido.

El accidente en el que la joven resultó herida ocurrió el 22 de marzo del 2022. El conductor que atropelló a las tres personas fue Jorge Roberto Díaz de 62 años. El hombre transitaba por calle Regalado Olguín cerca de la Avenida Champagnat.

Cuando circulaba por una de las rotondas en la localidad de El Challao perdió el dominio del vehículo y atropelló a los peatones que estaban en la rotonda. En el acto fallecieron López y Bermejo. Desde ese día Andrea permanecía en terapia intensiva en el Hospital Central.

El fiscal a cargo del caso, Fernando Giunta, de la Unidad Fiscal de Tránsito imputó a Diaz con la calificación de homicidio culposo por la conducción imprudente, agravado por ser más de una víctima, en concurso ideal con lesiones graves culposas.

El accidente ocurrió en una de las rotondas de El Challao del departamento de Las Heras. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Foto: Orlando Pelichotti

El imputado fue beneficiado con prisión domiciliaria debido a que su defensa declaró que presentaba problemas en su columna tras una operación y que una celda no era un lugar propicio para su recuperación.

La repercusión en las redes sociales

La pareja de la joven compartió sus sentimientos en las redes sociales. “Dios te tenga en la gloria mi guerrera, mi reina, mi luz, mi amor, mi vida entera. Con vos se van todos mis besos, caricias y sonrisas, vuela alto mi ángel precioso, siempre te voy a llevar en mi cuerpo, mi mente y mi alma. Hoy es el peor día de mi vida, un día que nunca voy a olvidar, el cual me va a pesar toda la vida, no entiendo como la vida me arrebato lo más preciado para mi”.

Días anteriores se habían estado compartiendo varios estados en donde los familiares y amigos de la joven buscaban a personas que se ofrezcan para donar sangre. Esto se debe a que la joven había tenido otra intervención quirúrgica necesitaba de este suministro para continuar y preservar su salud.