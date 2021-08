Un momento viral protagonizó un profesor del colegio San José de los Hermanos Maristas de Mendoza, fue filmado por uno de sus alumnos cuando se mostraba indignado mientras proyectaban imágenes de Carlos Menem y Marcelo Tinelli en el pizarrón.

El video que circuló en las redes se puede ver al docente Carlos Pincolini, profesor de Formación Ética y Ciudadana de quinto año, totalmente fuera de sí al referirse de algunos hechos históricos y políticos del país vinculados al ex presidente y a Tinelli.

En las imágenes se ve a Pincolini golpeando con furia el escritorio y exclamando “No puedo dar clases con estos hdp acá. O me lo sacan o me lo sacan, chau chicos, me voy a mi casa”.

“No me banco a esta mierda. Este (Menem) es responsable de lo de Río tercero, se van a enterar quién es. La explosión de Río Tercero es responsabilidad de Menem”, reclamó muy enojado y molesto.

A continuación alegó duramente que “No es joda, carajo. Me duele mi Patria, ¿quieren que se los diga así? Hay gente que se caga en la patria. ¡Yo no! Me enseñaron a respetarla. Me voy a morir respetando mi Patria. Vayan a Río Tercero. Emir Yoma, cuñado de este cul... Emir Yoma, hermano de Zulema Menem. ¿Quieren que les cuente todo? Hizo estallar el polvorín de Río III, hablen con un militar. Ni se les ocurra ir a Río Tercero, Córdoba, y hablar de Carlos Menem”.

“Y el otro es un atrorrante (Tinelli) que sigue mostrando culitos, provocando y faltándole el respeto a la mujer argentina. ¿Quieren saber quién es Tinelli? Se burló del presidente De la Rúa en su programa. Nuestro presidente”, culminó finalmente.