Difundieron imágenes de la ultima vez que se vio al abogado jujeño desaparecido en Mendoza

A pocos días de cumplirse un mes sin saber sobre el paradero de Nataniel Guzmán, el abogado jujeño que desapareció en Mendoza al regreso de sus vacaciones de la costa, se difundieron imágenes donde se lo vio por ultima vez caminando a tomarse un colectivo, con destino a Las Heras.

El abogado jujeño desaparecido en Mendoza fue visto por ultima vez tomando un colectivo Foto: diario jujuy al dia

El joven fue captado por distintas cámaras de seguridad, donde se puede ver como iba vestido y que se sube a un colectivo de la linea 630, interno 72, que viaja rumbo a la localidad mendocina de Las Heras. Según informó su mamá, a Diario Jujuy al día, las imágenes son del día 27 de enero antes del mediodía.

Silvia Saavedra, la madre de Nataniel Guzmán, solicita a los pasajeros que suelen utilizar esa linea de colectivo, si recuerdan haberlo visto o alguna información que pueda ayudar con la búsqueda del jóven jujeño, se comuniquen al 911 o se acerquen a reportar los datos a la comisaría más cercana.

Quién es Nataniel Guzmán, el abogado jujeño desaparecido en Mendoza

El pasado 27 de enero, Nataniel fue visto por ultima vez en la ciudad de Mendoza, luego de regresar de sus vacaciones en Mar de Ajó, donde habia ido con su novia, con quien al parecer, discutió durante el viaje y decidió regresar solo a la provincia mendocina, donde reside hace algunos años.

Nataniel Guzmán es un abogado de 38 años, nacido en la provincia de Jujuy, y trabaja en el Juzgado de Familia en la localidad de Las Heras, además se dedica a realizar shows de stand up. Tras el regreso de sus vacaciones, al no presentarse en su lugar de trabajo, sus compañeros y familiares se preocuparon por él ya que no atendía el celular ni respondía los mensajes, motivo por el cual hicieron la denuncia en la comisaría.

Luego de varios días de búsqueda, su mamá, quien reside en Jujuy, viajó a la provincia de Mendoza para buscar intensamente a su hijo. Según las investigaciones se pudo localizar su celular cerca de Villavicencio, donde se hicieron rastrillajes pero no se encontró nada que pudiera dar con el paradero del jóven.

“Es un ser humano sin enemigos, sin nada oculto. Quizás la sola desgracia de una relación que no tuvo que ser. Por favor, a todos los que pudieron verlo, imploro comunicarse al 911 o al 3884714589. Un ser no puede desaparecer como si nada” dice Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán, según informa Diario Mdz.