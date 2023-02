Desaparecido en Mendoza: convocan a una marcha pidiendo por la aparición del abogado jujeño

Este viernes 10 de febrero, a las 18.30 horas, se hará una marcha reclamando la aparición con vida de Nataniel Guzmán, el abogado jujeño que lleva 15 días desaparecido en Mendoza. La convocatoria es en los portones del Parque Gral. San Martín en la Ciudad de Mendoza y al mismo tiempo se realizará una marcha en la Plaza Belgrano de Jujuy.

Marcha por la aparición de Nataniel Guzmán Foto: redes sociales

Buscan desesperadamente en Mendoza a Nataniel Guzmán, quien esta desaparecido hace 15 días y no se ha encontrado ningún rastro sobre él. Luego de pelearse con su novia durante sus vacaciones en Mar de Ajó, Nataniel decidió volverse solo a Mendoza, provincia donde reside y trabaja.

Al día siguiente al no presentarse a trabajar, sus compañeros y familia se preocuparon e hicieron la denuncia a la policía. El joven no solo se dedica a la abogacía sino que también hace shows de stand up, y tenia varios eventos agendados para estos días.

La policía investigó su domicilio, dando a conocer que todas sus pertenencias estaban allí, excepto su celular que por lo que pudieron rastrear en un momento se encontraba cerca de la zona de Canota, camino a la localidad mendocina de Villavicencio.

Intensa búsqueda del abogado jujeño Foto: Redes Sociales

La madre busca intensamente al joven desaparecido en Mendoza

Silvia Saavedra, mamá de Nataniel Guzmán, se encuentra en la provincia mendocina buscándolo arduamente, y pide a la gente que se sume a la marcha desde el Parque San Martín hacia el Polo Judicial de Mendoza, para reclamar la aparición con vida de su hijo.

“Los tiempos de la justicia, son muy elásticos para todo, y a veces eso desespera y da la sensación que no están trabajando, pero desde el lunes que me presento como querellante, y están avanzando a pasos agigantados, están actuando” Dijo la madre del joven desaparecido a Radio LvDiez.

“Sus amigos lo vieron la ultima vez a Nataniel muy bien, con muchas expectativas de un montón de cosas. Es raro que también deje a su mascota, que la ama, duerme con su gato. Es más cuando se fue de vacaciones le dejó la llave de su departamento a un amigo para que le diera de comer al gato y lo haga jugar” Expresa su madre preocupada.

“Sus documentos los tengo yo, parece que el solo ha salido con su celular y una mochilita. En su casa estaba todo en orden, todo bien. Se esta investigando todo para ir descartando” dice Silvia Saavedra, madre del joven jujeño, en entrevista con Radio LvDiez.

Se solicita a quien tenga información sobre Nataniel Guzmán se comunique al 911 o al +549 3884714589