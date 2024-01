Recorte en Las Heras: el intendente Lo Presti decidió dejar a 600 trabajadores eventuales sin continuidad

Este martes 2 de enero, primer día hábil, 600 trabajadores temporarios de la Municipalidad de Las Heras se encontraron con la sorpresa de haber quedado inhabilitados para ingresar a sus áreas, tras rescindírseles sus contratos (31 de diciembre) por “servicios eventuales”. Hay custodia policial ante las protestas.

“Hay que aclarar que no hay despidos de empleados de planta. Son todos contratos eventuales que entendemos que no son necesarios para brindar los servicios esenciales que presta el municipio y cuyo pago no estaba presupuestado justamente porque se vencieron el 31 de diciembre. Hemos decidido priorizar la prestación de servicios”, argumentó el Secretario de Hacienda de la comuna, Alejandro Gallego.

La municipalidad de Las Heras no renovó 600 contratos. Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Los 600 empleados eventuales, según explicó el funcionario, eran de la estructura heredada de las dos gestiones de Daniel Orozco. De una dirección de “asuntos espaciales que aunque suene absurdo existía y nadie sabe qué servicios podría prestar en la comuna”, ejemplificó.

Las quejas no tardaron en manifestarse cuando los trabajadores llegaron a las distintas delegaciones del municipio para marcar su ingreso y el sistema de marcación de huellas no los detectó.

“Llevo dos años y medio trabajando y hoy llegué a marcar el ingreso y no pude. Se supone que a partir del año de trabajo ya debería estar en planta permanente, pero no pasó y ahora llego y no tengo trabajo”, se quejó un ex contratado del área de Higiene en diálogo con radio Nihuil.

La municipalidad de Las Heras no renovó 600 contratos. Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Por su parte, Gallego aclaró que la comuna no tenía relación contractual con ninguno de esos empleados, por tanto no estaban obligados a notificar ningún despido, ya que dicha relación expiró el 31 de diciembre.

También afirmó que la estructura de empleados que heredaron de la anterior gestión está “sobredimensionada”. Y haciendo una comparación dijo: “Las Heras tiene el triple de empleados por habitante que los que tiene Godoy Cruz y a la vez tenemos peores servicios esenciales. Y apuntamos a mejorar porque es insostenible”.

“No es necesario tener más empleados”, aseguró, mientras sostuvo que además estos contratos tampoco aparecían en el Presupuesto 2024. Por lo que desde el municipio cumplirán “con la ley de Responsabilidad Fiscal, que dice que el Gobierno municipal no puede contratar en los últimos 6 meses de gestión; y muchos provenían de esa situación”, manifestó.

Así mismo aseguró que no se resentirá ningún servicio esencial “porque vamos a implementar una reestructuración del personal para reforzar áreas clave”, entre las que se pondrá especial énfasis en el alumbrado, barrido, limpieza, centros de salud y escuelas de verano.

La municipalidad de Las Heras no renovó 600 contratos. Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Cuánto cobraban los empleados eventuales

La mayoría de los municipales que quedaron sin empleo se desempeñaba en el área de obras, ya sea Higiene, Arbolado y Vivero, entre otros. Y según el cálculo de Gallego, los contratos rondaban los $200.000 de “costo completo bruto”, por lo que en total se calcula que el municipio dejará de destinar unos $120 millones por mes.

Sin dinero: el desafío serán mejorar servicios y empezar un nuevo plan de obras

El secretario de Hacienda informó que en términos generales “están complicadas las finanzas de Las Heras. Tenemos los fondos que recaudamos para pagar sueldos, pero no hay recursos para obra pública. Nuestro gran desafío es mejorar los servicios y empezar de nuevo con el plan de obra pública que está completamente paralizado”.

Gallego además mencionó una deuda que mantiene el municipio con el Banco Nación, que ronda los 300 millones de pesos.

“Queremos dejar todo en regla para ofrecer buenos servicios. Tiene que estar todo funcionando lo antes posible”, marcó.

La municipalidad de Las Heras no renovó 600 contratos. Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Y agregó que en los próximos días saldrán “fuertes incentivos” para que los vecinos paguen sus tasas municipales, y apuesta al acompañamiento de los lasherinos “siempre y cuando mientras vean la mejoría que tenemos pensada en la prestación de servicios”.

Al finalizar, el funcionario sostuvo que Las Heras cuenta con unos 3.700 empleados entre planta permanente, temporaria y funcionarios. Y recalcó que el recorte no quedará con los temporarios, sino que la decisión de Lo Presti será continuar por bajar de 180 a 60 funcionarios, lo cual significará un ahorro de unos $40 millones mensuales.