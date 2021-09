Desde el viernes se vienen realizando distintos controles en todas las rutas de la provincia ante los festejos del Día del Estudiante y la llegada de la primavera. El Ministerio de Seguridad informó que hasta hoy ya secuestró unos 400 litros de alcohol que llevaban los chicos y en los vehículos.

Este dato solo incluye a las requisas realizadas en la zona de la Compuertas, camino a Potrerillos y El Carrizal. De diferentes formas las redes sociales se hicieron eco de la confiscación y deshecho de los envases y sus contenidos.

Cabe destacar que hasta el lunes la Policía de Mendoza y los preventores municipales realizaron más de 1.500 actas por infracciones viales.

Los operativos son llevados a cabo desde el viernes pasado y finalizarán mañana e involucran a más de 400 efectivos policiales sólo en la parte vial a los que se soman los preventores de las diferentes comunas de la Provincia. Se han despelgado puestos fijos y móviles donde se realizan controles de alcoholemia y los papeles de los vehículos, con el fin principal de evitar accidentes de tránsito.

Este Tweet muestra el alcohol decomisado en uno de los puestos de control en la ruta a Potrerillos.

En tanto más de 3 mil policías fueron asignados para custodiar los festejos que junto a personal municipal controlan los espacios verdes de la provincia, entre los que se incluyen principalmente el Parque General San Martín, Central, O’ Higgings, San Vicente, Benegas, Metropolitano, Predio de la Virgen e inmediaciones, Monumento Canota, Parque de la familia, de la Niñez, Challao y Manzano Histórico. También custodiarán Potrerillos, El Salto, Las Vegas, Blanco Encalada y Cacheuta.

Operativo de la Agencia de Seguridad Vial

Hoy martes se sumó al operativo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que también realiza controles.

En esta oportunidad el organismo del Ministerio de Transporte, realiza la décima Alcoholemia Federal, en conjunto con 23 provincias (no participa CABA) y decenas de municipios de todo el país.

Desde el área se informó que la elección de la fecha apunta a evitar la circulación de conductores alcoholizados en la vía pública como consecuencia de las reuniones sociales características de esta jornada.

Esta iniciativa nacional busca disociar el alcohol de la conducción, debido a que su consumo al volante es una de las principales causas de siniestros viales graves.

El ministerio de Seguridad de Mendoza informó que en los operativos que se llevan a cabo se incorporó tecnología de última generación y en los puestos se utilizan aparatos biométricos faciales, puntos de identificación biométrica dactilar y móviles con sistema de video vigilancia y computador a bordo y lectura automática de patentes.

Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos se ocupa de evitar cualquier tipo de accidente en los distintos espejos de agua de la provincia como dique Potrerillos, Carrizal, Playita de Luján, Valle Grande, El Nihuil, Agua del Toro, Los Reyunos, Cañon del Atuel y Rincón del Indio, entre otros.

Balance parcial

Hasta ayer se habían desarrollado 257 controles, en los cuales se multó a 58 conductores ebrios al volante.

También en los operativos se retuvieron 49 licencias, 52 vehículos y 44 motos y se labraron 39 actas por exceso de pasajeros.

Lamentablemente, desde el sábado hasta hoy lunes han fallecido cuatro personas en las calles mendocinas.

La Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento desactivó nueve fiestas clandestinas en toda la provincia. Los eventos fueron en Rivadavia, Tunuyán, Maipú, Guaymallén y Lavalle

Por otro lado, siete locales fueron sancionados por no tener documentación. A 5 se les realizó el cese de la actividad por no respetar ningún tipo de protocolo. Se trata de tres comercios en Guaymallén, uno en Tunuyán, uno en Maipú, uno en Ciudad y el restante en Luján. Según el detalle dado a conocer por el Ministerio de Seguridad los comercios sancionados fueron: Mercedino, Tunuyán: cese de actividad. Club Argentino, Bar Ipa y HPizza en Guaymallén: cese de la actividad. Ok disco, Maipú: cese de actividad. Premium, Ciudad: falta de documentación y Molli Bar, Luján: falta de documentación.

Campaña alcohol cero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detalló que en la última edición de agosto del operativo Alcoholemia Federal, el 95% de las y los conductores que realizaron el test de alcoholemia dieron como resultado alcohol cero. De los conductores testeados, el 82%fueron hombres y el 18%mujeres.

En cuanto a los test positivos, mayoritariamente fueron hombres, motociclistas y de entre 18 y 30 años. Entre las alcoholemias más altas, se registraron graduaciones de 2,9 y 2,8 g/l, muy por encima del 0,5 actual permitido para circular. Estos casos representan un grave peligro tanto para quienes conducen, como para quienes viajan de acompañantes y el resto de las personas que transitan por la vía pública.

Los resultados de los operativos a lo largo y ancho de todo el país se compilan de forma digital con el fin de conformar una base estadística nacional que permita dimensionar y analizar la problemática.