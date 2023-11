Debate presidencial: imperdibles cruces y meme en las redes sociales de los políticos mendocinos

Algunos en defensa, otros con críticas, pero en los diferentes casos los políticos de Mendoza se expresaron en redes sociales luego del último debate presidencial 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei.

La más incisiva y que siempre da qué hablar en cada publicación que realiza en sus cuentas de redes sociales, es la vicepresidenta electa de la provincia Hebe Casado, quien salió a defender al Libertario y a atacar a Massa, incluso con un meme.

Hebe Casado posteó tras el debate presidencial. Foto: Redes Sociales

Además fustigó al actual ministro de economía: “La Argentina federal que plantea Massa en el discurso no es lo que hace como ministro”, aseguró.

Hebe Casado posteó tras el debate presidencial. Foto: Redes Sociales

Por su parte, el ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Luis Petri, atacó al candidato del Frente Renovador acusándolo de mentiroso.

“Massa no mientas más!! Soy autor de la ley que establece la obligatoriedad de la colocación de inhibidores de señal en las cárceles. Tu gobierno nunca la cumplió, de he hecho liberó las cárceles”, recriminó el ex diputado nacional.

Luis Petri posteó tras el debate presidencial. Foto: Redes Sociales

Entre los radicales, aliados a Alfredo Cornejo, sólo el diputado Andrés Lombardi se pronunció: “Es un hecho que tenemos 45% de pobres y unas inflación del 300%. Es hora de pensar en un Estado eficiente y con estrategia frente a los mercados”. Y agregó: “Pasó el bloque de Educación y Salud pero nada se dijo de que el presupuesto 2023 fue el segundo más bajo de la última década”.

Luis Lombardi posteó en redes sociales Foto: Redes Sociales

El justicialismo alentaron a Massa, tras el debate en donde salió ganador

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti también se prendió en el debate mediante redes y criticó las ideas de Milei.

“El capricho personal de Milei de cancelar las relaciones con China y Brasil destruiría a cientos de empresas mendocinas y miles de puestos de trabajo”.

Anabel Fernández Sagasti posteó tras el debate presidencial. Foto: Analía Cuccia

Por su parte, el intendente de San Rafael, Emir Félix, siguió por la misma línea y posteó: “También quedó expuesto Milei, quien no pudiendo apelar insultos o gritos a los que nos tiene acostumbrados, cayó en la chicana, en la descalificación y quedó vacío de propuestas”.

Emir Félix posteó tras el debate presidencial. Foto: Analía Cuccia

También, el intendente de Maipú Matías Stevanato expresó: “A 7 días del balotaje, quedó expresamente claro que el próximo presidente de todos los argentinos tiene que ser Sergio Massa. Un candidato con templanza, compromiso y amor por la Patria. La Argentina necesita convivencia democrática, diálogo y unidad nacional”.

Stevanato posteó tras el debate presidencial. Foto: Analía Cuccia

Guillermo Carmona no dejó pasar un tema que perfora la herida sobre soberanía nacional: “Imperdonable comparación la que hizo Milei de la Guerra de Malvinas con un partido de fútbol. Comparar a Thatcher, responsable personal y directa de la muerte de 323 compatriotas del Belgrano fuera del área de exclusión, con un jugador que hizo un gol es ofensiva e inaceptable”.

Guillermo Carmona posteó tras el debate presidencial. Foto: Analía Cuccia

Y continuando el hilo dijo: “Y pero además esa banalización la usa como argumento de política exterior, lo cual es extremadamente grave. El resultado de la guerra no otorga derechos. La resolución 37/9 de la Asamblea General ONU del 4 de noviembre de 1982 así lo consagró para el caso de Malvinas”.

Carmona sigue el hilo tras el debate. Foto: Redes Sociales

Poco después agregó: “No puede ser presidente quien desconoce el sistema de trámites del Estado (GDE) y que el comercio internacional exige acuerdos entre Estados, compara la guerra de Malvinas con un torneo de fútbol, ensalsa las AFJP, denosta la salud y educación pública”.

Carmona sigue el hilo tras el debate. Foto: Redes Sociales

En tanto que el ex ministro de Hacienda y actual síndico del Banco de la Nación, Marcelo Costa, no contuvo hacer su apreciación: “Me parece que quedo muy claro, por que Milei pedía apuntes para leer. Milei sin insultar y sin leer no puede debatir con nadie”.

Marcelo Costa posteó tras el debate presidencial. Foto: Analía Cuccia

Y luego señaló: “Tan grande es la diferencia entre Massa y Milei que todos los medios lo tratan de amateur a Milei. Argentina necesita de un Presidente como Massa”.