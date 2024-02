Milei acusó de “traidora” a Torres, la esposa de Giordano, quien le respondió: “Me gustaría...”

Tras el trunco paso de La Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, Javier Milei acusó de “traidora” a Alejandra Torres, diputada nacional por la provincia de Córdoba y esposa de Osvaldo Giordano, quien fue echado de Anses por decisión del presidente.

En las últimas horas, la política que votó en contra del paquete de medidas presentado por La Libertad Avanza rompió el silencio y le respondió al Presidente. “Yo no formé parte de ningún acuerdo ni nada de eso”, aseveró en diálogo con El Doce.

Alejandra Torres en X. Foto: captura.

La mujer aclaró que no integró un pacto entre el oficialismo y el peronismo de Córdoba. “Nunca nos sentamos a discutir un punto y llegar a un acuerdo determinado. Correrá por cuenta de quien lo dice”, indicó.

TORRES LE HABLÓ A MILEI: “EL GOBIERNO TUVO QUE HACER UN SHOW”

La integrante del bloque Hacemos Coalición Federal recalcó que por su parte siempre fueron un espacio “colaborador” y enfatizó que sin su apoyo “la Ley Ómnibus no hubiera llegado a comisiones”. Además, aseveró que “el gobierno tuvo que hacer un show mediático porque cometieron un error en el recinto”.

Juntos. Osvaldo Giordano es el titular de la Anses. Su pareja, la diputada Alejandra Torres, hizo objeciones a la “ley ómnibus”. (La voz / archivo) Foto: SYSTEM

Luego, ella detalló la equivocación por parte de LLA, según su criterio. “Cuando estábamos en la votación, el jefe del bloque pidió que la Ley ómnibus volviera a comisiones, significando volver a hoja cero”.

MILEI ACUSÓ DE “TRAIDORA” A TORRES: SU RESPUESTA

Milei le dijo “enemigo” y “traidora”, entre otros calificativos a Torres, quien prefirió dejarlos pasar. “Me gustaría un presidente que no descalifique a ninguna de las fuerzas que componen la República, pero ni siquiera le voy a dar identidad a ese tipo de descalificaciones”, expresó.

Jura de Diputados: Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Gabriel Bornoroni y Juan Brügge. (La Voz)

En este sentido, la mujer quiere darle prioridad al “momento que atraviesa la ciudadanía en general”. “Mejor me pongo a trabajar en lo que me parece que puedo ayudar para sacar normas que no sean inconstitucionales y técnicamente incorrectas, que ese era un problema de la Ley Ómnibus”, criticó.

Además, habló “como mujer independiente” y contó que no sabe qué hubiera votado su esposo. “Duelen las descalificaciones porque tenemos familia atrás, pero el que yo sea mujer no significa que no tenga opinión, criterios y principios propios”, expresó.

GIORDANO, AFUERA

Por último, Torres analizó la designación de Giordano y su breve paso por la Administración Nacional: “El gobierno conformó el gabinete respecto a sus objetivos y dificultades al frente, pero eso no significa que nosotros (Hacemos Coalición Federal) tengamos que pensar de la misma manera”.

La mujer se refirió a las designaciones del secretario de Transporte, Franco Mogetta; el director del Banco Nación, Daniel Tillard; el integrante de Inta, Juan Cruz Molina Hafford; el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Germán Di Bella; y el mencionado Giordano.