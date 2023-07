“De película”, la foto de Cacho Garay esposado en el penal: su exesposa dio detalles de la causa y contó como se siente

El viernes pasado, le revocaron la prisión domiciliaria a Cacho Garay y fue trasladado a un penal: trascendió una foto que llamó la atención de muchos. “Qué rara esta foto, parece una foto hasta de película, ¿verdad? Me llama la atención. Generalmente es afuera. Parece una venta de una película”, exclamó El Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana mientras de fondo se proyectaba la imagen del humorista mendocino entrando a prisión.

Qué dijo Andrea, la exesposa y madre de un hijo de Cacho Garay luego de su traslado

Andrea, exesposa de Cacho que tiene un hijo en común con él, habló de sus sensaciones al saber que el padre de su hijo se encuentra en prisión. “Ese viernes fue un viernes bastante raro para nosotros, como familia en general. Si bien teníamos la idea de que esto iba a suceder, para nosotros Cacho... si bien fue parte de violencia en mi vida, en el entorno familiar estuvo bastante presente. Todos apuntan a la situación de mi hijo, yo no puedo negar que es el papá de mi hijo, esa es la realidad, y entonces a uno le termina haciendo ruido”.

“Pero bueno, mi hijo fue bastante contundente cuando escuchó la noticia y dijo: ‘Realmente si está ahí debe ser porque está pagando por algo que hizo’. Tengo entendido que están a la espera del juicio. No es que está definida la sentencia ni mucho menos, todavía hay una etapa de prueba que se ha pedido que por lo que entendí son tres meses más y recién ahí estaría la posibilidad del juicio, y recién ahí estaría la sentencia. O sea... hay un tiempo todavía por esperar”, sumó al aire Andrea.

“Lamentablemente, yo no puedo ponerme contenta por la noticia pensando en esto que les digo, que es el papá de mi hijo, pero también entiendo que es parte de la justicia y bueno... cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos... No es que yo he cambiado mi pensamiento. Yo entiendo que hay que hacer justicia, entiendan que yo tengo un hijo de él... Mi vida con Cacho pasó hace 11 años, yo lo denuncié, no se me escuchó. No he cambiado de pensamiento. Por el lado de la justicia estoy absolutamente conforme con lo que han hecho, pero bueno... tengo el corazón de madre, que no es el corazón de mujer”, aclaró.

Cacho Garay, ¿preso VIP?: la palabra de su abogado

Luego, el programa se comunicó con Daniel Romero, abogado de Garay, quien dio detalles de la encarcelación del humorista. “El día viernes fue trasladado, primero entró a un complejo intermedio que se llama Estrada y posteriormente, el lunes, lo trasladaron al complejo San Felipe”, explicó. Cuando le consultaron si su cliente tenía categoría de “preso VIP” por ser famoso, él afirmó que no. “Bajo ningún punto de vista, están todos en el mismo lugar, no existe diferencia. No tiene ningún tipo de preferencia ni tampoco está en ningún lugar especial, donde están por ejemplo los funcionarios, personal penitenciario o policías. Es un preso común y corriente. En principio es una persona pública, y por ende no pasó desapercibido el momento de su ingreso”, explicó.