De La Voz a grandes escenarios: qué está haciendo Marcos Olaguibet ahora

Si bien el joven mendocino no fue el ganador del certamen, eso no significa que no tenga una carrera musical por delante. Es más, es evidente que recién está empezando y su presencia en diferentes shows lo demuestra bien.







El mendocino ha tenido la oportunidad de cantar junto a MauyRicky en su paso por Córdoba.