Paula Granados y Alberto Manriquez son profesores de geografía del Valle de Uco, y se conocieron cuando ambos estaban haciendo el doctorado. Desde el 2019 estos profesores se encargan de ayudar a chicos con sus estudios a cambio de alimentos para donar en una escuela en el barrio La Favorita.

Dan clases de apoyo en Ciencias Sociales, Técnicas de Estudio, Sistemas de Información Contable y Tecnologías de la Informática y la Comunicación y preparan a jóvenes a cambio de alimentos no perecederos, los mismos que luego son donados a los alumnos de la escuela PS 202 “San Antonio María Claret” y sus familias.

En esta escuela, donde también hay una fundación, es donde da clases Paula. Como no todos los chicos pueden pagarla, son los propios docentes quienes toman la iniciativa y ayudan a los alumnos.

Alberto es un ex militar, retirado en febrero y en diálogo con Vía Mendoza, dijo que “Apenas me lo propuso Paula, le dije que cuente conmigo desde el primer momento. Empezamos a preparar, y también nos ha tocado darles clases de apoyo a chicos que vienen de familias con pocos recursos. Y como no todos los chicos a los que les damos clases pueden pagarlo, surgió el tema de que el ‘pago’ sea con un alimento no perecedero”

El hombre, junto a Paula, se encarga de preparar a los chicos también en Geografía, en Técnicas de Estudio, en diferentes ramas de las Ciencias Sociales y en Contabilidad y temas referidos a Administración.

Sin embargo, el 2020 fue un año aún más duro para los chicos. “Tenemos a más de la mitad de los alumnos que no cursaron el año pasado, nos espera mucho trabajo si volvemos a la presencialidad. Con la plata de la fundación (5% o más de nuestros salarios) les pudimos dar internet y datos para ver si así los chicos podían hacer la tarea. Pero muchos se pusieron a trabajar y vender cosas para poder comer; fue bastante difícil la situación” informó Alberto.

Para contactar a los profes y ayudar:

-Paula Granados: (02622) 1540031

-Alberto Mariquez: (02622) 15573225

-Para colaborar con la escuela PS 202 “San Antonio María Claret”: Número de cuenta (24056280074695) / CBU (0110628820062800746957)