Desde que se inició la campaña de vacunación en el país, en Mendoza unas 8.000 personas ya recibieron la primera dosis de “Sputnik V”. Todas ellas pertenecientes al área de salud y menores de 60 años. Ahora sí, a partir de la aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de su uso para los mayores de esa edad, ese grupo de riesgo será incluido inmediatamente en el cronograma de inoculación.

Iris Aguilar, jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones señaló que entre el lunes y el martes se la semana próxima se completará la colocación de las once mil dosis iniciales que recibió la provincia. Con la autorización nacional, en estos días se vacunarán los primeros trabajadores sanitarios que superen los 60 años.

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Iris Aguilar, se refirió a la vacunación de los mayores de 60 años en Mendoza. Gentileza Gobierno de Mendoza Gentileza Gobierno de Mendoza

Aún no hay definiciones en cuanto y cuándo podrán acceder a la vacuna quienes no presten funciones en las áreas que el Gobierno marcó como prioritarias (salud, seguridad y educación). En diálogo con Radio Andina la funcionaria especificó al respecto “los mayores de 60 que no pertenecen a equipos de salud activos, deben seguir cuidándose y ojalá que pronto podamos anunciar cómo avanzará la vacunación en ese grupo etario, a medida que lleguen más dosis”.

Iris Aguilar descartó que Mendoza implemente un sistema de preinscripción como hizo Buenos Aires y otras provincias. “Este método genera falsas expectativas, ya que no tenemos fecha, porque dependemos de la entrega de nuevas dosis, lo cual es absolutamente dinámico en todo el mundo, en un contexto de escasez de vacunas y falta de disponibilidad de los laboratorios”.

Lo que sí adelantó la funcionaria es que “la vacunación masiva no se realizará en los centros de salud para evitar aglomeraciones y perjudicar el sistema de atención interno. Será fuera de los establecimientos sanitarios, con turnos programados”, destacó.

Si bien reiteró que en una situación pandémica “cualquier estrategia se derrumba”, resaltó que el objetivo es, una vez inmunizado el personal esencial, avanzar sobre los grupos de riesgo. “Dependiendo de la cantidad de dosis, veremos si será en mayores de 60 o de 70 años”, informó.

Aceptación y repercusión de la vacuna

“La gran mayoría del personal de salud se quiere vacunar, y la aceptación es muy importante, teniendo en cuenta que la aplicación es voluntaria” dijo Aguilar.

La jefa del Programa de Inmunización manifestó que “la demanda es muy grande, sobre todo en las salas de internación Covid que no quieren volver a pasar por lo que pasaron en 2020. La gente tiene mucha esperanza y necesidad de encontrar parte de la solución en la vacuna, no solamente por lo sanitario, sino también por lo económico y lo educativo”.

“Desde el punto de vista científico la vacuna es muy buena” dijo al minimizar algunas dudas y campañas en las redes sociales en contra de la vacuna rusa.

“Hay creencias populares de que nos van a poner un chip, que vas a quedar estéril, que te va a modificar el código genético e incluso me llegan esas consultas de colegas. Pero cuando les explicás y sacás dudas, la gran mayoría toma conciencia y quiere vacunarse”, concluyó Aguilar. Fuente Sitio Andino