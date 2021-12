La periodista Cristina Pérez ya no titubea al hablar de amor. Es que asegura haber encontrado la persona indicada y está en su mejor momento. La conductora de Telefe Noticias está en pareja con el dirigente radical mendocino, Luis Petri, desde octubre de este año, cuando se mostraron en público por primera vez.

Pero en estos meses se dio cuenta que el político es la persona que esperó desde siempre para que este a su lado y la acompañe, por lo que no dudó a la hora de asegurar que es el amor de su vida.

Pérez fue como invitada al programa de Germán Paoloski, y ahí el periodista le sacó el tema. “¿Sin amor, no hay nada en la vida?”, arrancó y continuó con el tema: “Sin embargo, ella dice que no tuvo un gran amor, que fueron ciclos a lo largo de su vida, hombres importantes seguramente pero no está ese gran amor”.

“¿Será acaso este que está ahora?”, preguntó finalmente Paoloski con tono pícaro, haciéndole entender a la entrevistada que había llegado a donde quería con su pregunta.

“Es como aventurado decirlo, ¿no?, pero creo que a esta hora de la noche se puede decir. Yo creo que encontré al amor de mi vida”, respondió Cristina Pérez en referencia a su novio, el dirigente radical Luis Petri.

“Ella es de Tucumán, él es de Mendoza. Se conocieron en Buenos Aires y es la nueva tira de Telefe”, bromeó el conductor, fingiendo narrar el comienzo de una nueva ficción televisiva.

Cristina Pérez y Luis Petri, enamorados entre los viñedos

La conductora de Telefe Noticias subió una foto a su Instagram para guardar el recuerdo del primer vino que tomaron juntos al lado de un viñedo en “la tierra del sol y del buen vino”.

“Mendoza con mi amor @luispetriok. El primer vino al lado de un viñedo”, escribió feliz Cristina Pérez en el pie de la foto en la que sale besándole la mejilla a su pareja con una copa de tinto en mano.

Cristina Pérez y Luis Petri en Mendoza

Cristina Pérez y Luis Petri, súper enamorados.