Una bengala impactó en la espalda del arquero Cristian Correa y el partido fue suspendido cuando Deportivo Maipú ganaba 1-0 ante Tristán Suárez por al 7ma. fecha de la Primera Nacional.

Futbol Primera Nacional Deportivo Maipú vs. Tristán Suarez en el estadio de Maipú. El árbitro José Carreras, suspendió el partido por un cartucho de bengala que arrojaron desde la tribuna y le pagó al arquero Cristian Correa. Foto José Gutiérrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

El proyectil fue lanzado desde las tribuna popular de Maipú y lesionó la espalda del arquero Cristian Correa de Tristán Suárez, quien remarcó “Sentí un golpe en la espalda, me sacó el aire y me asusté”, confirmó a Sport Center.

“Los hechos de violencias son frecuentes en toda la sociedad, pero esto no lo entiendo. Maipú ganaba 1-0, no entiendo esta reacción”, dijo Correa.

En relación a su estado de salud, confirmó: “Estoy recuperado, pero me asusté mucho. Me hicieron estudios en el pecho y en los pulmones para descartar alguna lesión. Estoy mejor, y sin dudas me preocupó la familia que está lejos y sin saber nada”.

Transcurrían 44 minutos del primer tiempo cuando el partido fue suspendido por el árbitro José Carreras al ver que el arquero Cristian Correa, se desplomaba en el área.

Futbol Primera Nacional: el árbitro José Carreras, suspendió el partido por un cartucho de bengala que arrojaron desde la tribuna de Deportivo Maipú. Foto: José Gutierrez

“Vi que la bengala pegó en la espada del arquero y este cayó al piso. El cartucho de bengala lo tengo yo. La remera estaba quemada y tiene la espalda lastimada”, confirmó el árbitro.