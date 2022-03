Cuando Deportivo Maipú ganaba 1-0 sobre Tristán Suárez, a los 44 minutos del primer tiempo, el árbitro José Carreras decidió suspender el partido por agresión al arquero visitante Cristian Correa quien fue impactado en la espalda, por una bengala arrojada desde la tribuna popular local.

El arquero Cristian Correa, se retira del campo de juego lesionado en la espalda. Deportivo Maipú ganaba 1-0 sobre Tristán Suárez cuando se suspendió el partido por una bengala. Foto: Sport Center

El jefe del operativo, Juan de Dios Valle, confirmó que fue detenido un menor de 17 años, quien sería uno de los responsables, del incidente.

Juan Sara: “Esto no nos va a salir gratis”

13 marzo 2022 Mendoza Deportes El técnico Juan Sara de Deportivo Maipú, se fue muy dolido con loq ue sucedió con la suspensión del partido y adelantó que "Esto, gratis no nos va a salir". Foto: Orlando Pelichotti

El técnico de Deportivo Maipú, Juan Sara se refirió a la suspensión del partido: “El incidente nos corta en el medio del partido, cuando estábamos jugando muy bien”, remarcó Sara muy molesto con el incidente.

“Creí, pensé que no iban a pasar más estas cosas”, dijo Sara en relación al hecho de violencia. “El arquero (por Correa) tiene una marca en la espalda y si el dice que no puede jugar, no se puede hacer nada con eso”, sentenció el técnico del Cruzado.

“Duele mucho y no entiendo que los propios que aman al club, hagan esto. Gratis, esto no nos va a salir. Jugaremos lo que resta del partido, y seguro jugaremos en otra cancha, además de una multa económica: Es lo que pasa siempre. Esperaremos el fallo del Tribunal de Disciplina”.

José Carreras: “Vi cuando la bengala le pegó al arquero”

El arquero de Tristán Suárez, Cristian Correa, en el piso tras recibir el impacto de un proyectil. / José Gutiérrez ( Los Andes). Foto: José

El árbitro del encuentro, José Carreras habló luego de la suspensión del partido: “Se arrimó el capitán local y confirmamos el incidente”, remarcó en sus primera declaraciones.

“No estamos autorizado a obligar a jugar a nadie. Hablé con el arquero cuando se puso de pie. Antes, la prioridad fue que lo atendieran los médicos cuando estaba en el piso”, detalló Carreras sobre el momento clave de la agresión al arquero Correa.

Y sentenció: “Vi que la bengala pegó en la espada del arquero y este cayó al piso. El cartucho de bengala lo tengo yo. La remera estaba quemada y tiene la espalda lastimada”, confirmó el juez del partido.

