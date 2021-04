No solo las oficinas y empresas cierran por algunos días por casos de coronavirus, sino también muchas escuelas de Mendoza están pasando por esta misma situación. El aumento de contagios que se ve a diario en los partes del Ministerio de Salud, también se evidencian en las “burbujas” aisladas y establecimientos educativos que cierran sus puertas por algunos días para la propagación del virus.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) resaltan que son muy pocas las escuelas, en comparación al total de establecimientos de toda la provincia. “Estamos plenamente tranquilos porque las escuelas están cumpliendo estrictamente el protocolo”, dijeron a Los Andes desde el gobierno escolar. En tanto que desde los gremios docentes presionan para volver a la virtualidad.

En la zona Este son once las escuelas que volvieron a la virtualidad. Además, en la provincia hay una cantidad no definida -dado lo dinámico del panorama- que tiene burbujas aisladas o cursos que no se están presentando.

Clases virtuales debido a la pandemia del coronavirus. Marcelo Rolland | Los Andes

La escuela Normal Tomás Godoy Cruz, de Ciudad también suspendió la presencialidad en el nivel Secundario hasta el 25 de abril por casos de coronavirus. La institución emitió un comunicado para informar que continúan las clases presenciales en los niveles Inicial y Primario.

Una situación similar ocurre en la escuela María Elena Champeau, de Godoy Cruz que suspende la presencialidad hasta el 22. Y en el colegio San Luis Gonzaga, de Ciudad, las puertas estarán cerradas hasta el 19.

En la escuela de Comercio, de Maipú, el turno vespertino está con aislamiento preventivo y la Serú, una primaria de Gutiérrez, está cerrada hasta el 15 de abril. En esta última, según contaron, se llegó a aislar más de 40 familias. En este departamento, también está cerrada la escuela Urquiza, cabecera de Maipú.

Otras escuelas en cierre total o parcial, según informó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) son la Joaquín Lavado y Compañía de María, de Ciudad; Hojitas de Malbec, de Luján de Cuyo; Cremaschi de Cavagnaro, de Maipú; y Pablo Neruda, de Malargüe por citar algunas. Según el sindicato: “70% de los casos se concentra en el Gran Mendoza sobre un relevamiento de 200 escuelas”.

*Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.