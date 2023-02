Cambian las reglas para elegir a la Reina de la Vendimia en Guaymallén: será por frases y no mostrarán el rostro

Desde el 2021 que el Municipio de Guaymallén encendió la polémica respecto a la elección de la Reina de la Vendimia. Luego del fallo de la corte, el departamento organizó una convocatoria exprés y decidió aplicar un particular método: cada candidata debía capacitarse, rendir un examen y ahora serán elegidos por los vecinos a través de la página web, con la particularidad de que no conocerán sus caras, sino las frases que las inspiraron a presentarse.

Hace aproximadamente menos de un mes que la Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional la norma que eliminó la elección de la Reina de la Vendimia en el departamento que conduce Marcelino Iglesias. Por lo que en una semana debió lanzar una convocatoria exprés para cubrir el cargo.

Qué cambió en la elección de la Reina de la Vendimia en Guaymallén

Eran dos los requisitos que mencionaba la convocatoria: residir en el departamento y contar con 18 años de edad. Aunque lo que más llamó la atención fue el método empleado por le municipio para proceder con la elección.

Acto central de la Fiesta de la Vendimia 2022 en el teatro griego Frank Romero Day. La reina de Guaymallén 2020 Sofía Grangetto sin corona entre las reinas de Maipú Giuliana Pilot y la reina de Ciudad Guadalupe Cuervo. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes Foto: Marcelo Rolland

Las 163 aspirantes debían capacitarse en historia, cultura, enoturismo, producción, geografía y derechos humanos a través de unos cursos de carácter obligatorio. Posterior a esto debían rendir un examen del cual se confeccionó una lista por orden de mérito.

“De la convocatoria inicial, donde se inscribieron 163 residentes del departamento de Guaymallén, 125 realizaron las capacitaciones. Finalmente, 113 aspirantes se presentaron a rendir el examen obligatorio y eliminatorio, compuesto por una parte teórica y una relacionada a experiencias de vida y proyectos personales. Del total, solamente 4 resultaron desaprobadas”, comunicaron desde la Municipalidad.

De esa lista compuesta por 19 candidatas, el departamento decidió abrir una votación online en la página web, con la particularidad de que los vecinos elegirán a través de las frases que las jóvenes dijeron, pero sin conocer su rostro.

“Como el municipio ratifica la decisión de que las políticas de género se constituyan en políticas de Estado, la elección de la representante departamental 2023 no estará condicionada por rasgos estéticos ni físicos, sino que el público las conocerá a través de sus deseos de representar a Guaymallén y de los aspectos que ellas mismas pusieron en valor como parte de sus historias de vida”, justificaron la decisión.

Cómo votar a la Reina de la Vendimia en Guaymallén

“La votación funcionará de la siguiente manera: este jueves 9 de febrero, a las 13h, se habilitará una sección en el sitio web de la comuna que contendrá las frases de cada una de las candidatas”, informaron desde la comuna.

Cambian las reglas para elegir a la Reina de la Vendimia en Guaymallén: será por frases y no mostrarán el rostro Foto: Gentileza

Primero hay que registrarse con un DNI que tenga domicilio en el departamento, luego se podrá ver todas las frases, que únicamente están identificadas con un número de orden. “A través de esas expresiones comparten su visión, experiencia, proyectos y/o aportes a la comunidad local”, indica la web.

Sólo se podrá elegir a una candidata del listado que estará abierto hasta el viernes 10 de febrero a las 13 hs. Ese mismo día, durante la Vendimia departamental, se proclamará a quien representará a Guaymallén en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023. El evento se realizará desde las 19:30h, en la Rotonda de Salcedo (Severo del Castillo y Godoy Cruz, Los Corralitos).

Cambian las reglas para elegir a la Reina de la Vendimia en Guaymallén: será por frases y no mostrarán el rostro Foto: Gentileza

A pesar de la organización y el nuevo método elegido, son varias las postulantes que se quejaron a través de las redes sociales por la forma en la que se informaron los pasos a seguir. “No respetaron lo que dijeron, el examen no fue doble ciego, ya que pidieron el código con los datos antes de corregir, no avisaron nada, mandaron mensajes totalmente desprolijos y con datos erróneos y se tuvo que entender que ellos estaban con muchas candidatas, pero al menos yo, suspendí muchas cosas importantes en espera de una respuesta que nunca hubo. No hacen lo que dicen, muy poca empatía de su parte. Feliz vendimia”, apuntaron.