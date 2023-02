Vendimia en Guaymallén: luego de la polémica ahora elegirán a la reina con un examen

Luego de que la Corte Suprema de Mendoza fallara a favor de las ex reinas, el departamento mendocino deberá elegir candidata para la Fiesta de la Vendimia 2023. Las 163 aspirantes que se anotaron en tan solo 3 días, ya no serán elegidas por los vecinos, sino que deberán rendir y aprobar con más del 70% un examen.

Fue en 2021 cuando a través de un decreto el intendente, Marcelino Iglesias, prohibió la elección de la reina de la vendimia en ese departamento. Luego de la polémica desatada, la Corte Suprema de Mendoza intervinó en el caso y declaró inconstitucional esa norma, por lo que, en menos de un mes Guaymallén lanzó una convocatoria exprés para elegir a la representante.

“En cumplimiento con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, abrimos las inscripciones para las representantes distritales de Guaymallén, rumbo a la fiesta departamental de la Vendimia 2023″, publicaron desde la comuna.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza llevó a cabo una audiencia pública no vinculante en el marco de la causa judicial que se inició a raíz de la eliminación de la elección de la reina de la Vendimia de Guaymallén dispuesta por una ordenanza municipal. Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

El nuevo método que aplicará Guaymallén para elegir a su Reina de la Vendimia

Fue así como en tres días, las distintas delegaciones y subdelegaciones municipales recibieron a las aspirantes que cumplieran con los requisitos: ser mayor de 18 años y tener al menos 2 años de residencia en el departamento.

En este lapso fueron 163 las aspirantes que se inscribieron para ser coronada como la nueva Reina de la Vendimia en Guaymallén, pero el departamento sorprendió una vez más al declarar que la elección no la realizarán los vecinos, sino que se hará tomando un examen como de admisión.

El argumento que dieron a conocer desde el municipio es que, en solo dos semanas, deberán dirimir quienes serán las candidatas que se subirán al escenario de la Vendimia departamental “lo que en condiciones ordinarias hubiese podido ser desarrollado en el transcurso de 4 meses”.

Vendimia: Guaymallén eligió a Julieta Lonigro como su reina, sin el aval del municipio. Foto: Mariana Villa

De esta forma, la aspirante que obtenga el mejor “puntaje” será coronada en la celebración que se realizará el viernes 10 de febrero, en la Rotonda de Salcedo (Severo del Castillo y Godoy Cruz), con entrada libre y gratuita.

Según trascendió, el examen abarca temas como historia, cultura, enoturismo, producción, geografía y derechos humanos. Y se tomará luego de impartir una serie de talleres obligatorios al que deberán asistir.

Además, se tendrá en consideración aptitudes como formación profesional, académica y/o experiencias de vida. Como se mencionó, el examen será excluyente: deberá ser aprobado con un 70% sobre 100%, teniendo en cuenta que la representación será definida por el orden de mérito.

Hay dos distritos que no contarán con representante ya que, ninguna aspirante se anotó para representarlo en la fiesta, se trata de Kilómetro 8 y Colonia Segovia. Además de estos, “si quienes participan por algún distrito no alcanzan el porcentaje mínimo para su aprobación, ese o esos distritos no tendrán representantes en la Vendimia departamental”, se explicó.