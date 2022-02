La Reina de Guaymallén, Julieta Lonigro, hizo un descargo en su perfil personal de Instagram luego de recibir varios comentarios de su ausencia en algunas celebraciones de la fiesta de las Vendimia de los departamentos de Mendoza. La joven dijo que no asiste porque las autoridades de las comunas no la invitan.

Las Vendimias departamentales se vienen llevando adelante desde hace tiempo en la provincia. Si bien la Reina de Guaymallén es una “Reina oficial”, según una ordenanza municipal, la actual soberana lucha para que la situación se revierta.

En este marco recibió varias consultas en su perfil personal de Instagram donde le reclaman porque va a la elección de las Reinas de algunos departamentos y de otros no. “Antes de irme a descansar voy a despejar una duda. ¿Por qué no fuiste a tal fiesta departamental?, ¿Por qué no asististe a la fiesta de la Vendimia de tal departamento?. Piensan que no he querido o algo similar, porque aún no están al tanto de todo lo que está sucediendo”, comenzó en su publicación de historias.

“No se disgusten, el disgusto es mío. Como persona, Julieta Lonigro amaría con el alma poder asistir con mucha felicidad y orgullo a cada una de las fiestas como Reina de Guaymallén. La verdad es que lamentablemente no me invitan, respeto que ahora varios partidos políticos se han sumado a mi lucha apoyándome, pero tristemente por una ordenanza que viola varias leyes me declara como no oficial”, continuo la joven en su relato.

Historia publicada por la Reina de Guaymallén. Foto: Reina de Guaymallén

Luego responsabilizó a los intendentes de los departamentos su falta de invitación para las celebraciones departamentales. “Los demás intendentes que si aceptan a la Reina le hacen caso a dicha ordenanza en vez de amar la cultura e invitarme junto a las demás Reinas para asistir todas”, indicó.

Para concluir denunció que la están discriminando por no ser una “Reina oficial”. “Una discriminación absoluta, dan un ejemplo muy nefasto a la sociedad”, concluyó.

En sus otras publicaciones dijo que cuando pueda va a salir a contar esta situación nuevamente y cuáles son los sentimientos que la interpelan. El medio de comunicación que utilizará será el de su perfil de Instagram.