Ataque de perros en Rivadavia: el niño pasó a sala común y el dueño de los canes asegura que le quieren quemar la casa

Luego del trágico hecho ocurrido en Rivadavia, donde una jauria de perros atacó a un niño y lo dejó con graves heridas, el pequeño pasó a sala común y continúa evolucionando. Mientras tanto el dueño de los canes asegura haber recibido amenazas por parte de los vecinos y decidió mudarse, ya que le dijeron que le quemarán la casa.

El niño atacado por los perros pasó a sala común del Hospital Notti. Foto: Mariana Villa

El suceso que conmocionó al Este mendocino el pasado domingo 9 de abril, generó mucha bronca y dolor, ya que el niño de 5 años podría haber perdido la vida tras el furioso ataque que recibió por una jauria de perros en una finca de Rivadavia. Por el momento el pequeño continúa internado en el Hospital Notti y fue trasladado a sala común, donde los médicos evalúan su estado de salud.

El dueño de los perros denunció que le quieren quemar la casa

Por otro parte, Ricardo Ganum de 61 años, el dueño de los canes, aseguró que durante toda la semana ha recibido reiteradas amenazas por parte de los vecinos, quienes lo han apedrado y hasta le advirtieron que le quemarían su casa si no se hace justicia por el trágico suceso.

El dueño de los perros asegura que los vecinos le quieren quemar la casa. Foto: Diario Uno

El dueño de los perros dijo que los vecinos quieren hacer justicia por mano propia en su contra y se ve obligado a mudarse de su vivienda. “Dicen que me van a quemar la casa”, comentó en conversación con Radio Nihuil.

Ricardo Ganum fue imputado por lesiones culposas por las heridas que provocaron los perros a Lorenzo Albelo, el niño de 5 años que fue atacado por los canes. El fiscal jefe de la Zona Este, Oscar Sívori dijo que, “es una desgracia que se pudo haber evitado”, y agregó que se guiarán por las pruebas objetivas para determinar el caso.

Qué pasó con los perros que atacaron al niño

Mientras tanto los perros atacantes se encuentran en el Centro de Zoonosis de Rivadavia, donde los llevaron para hacerles observaciones antirrábicas. Analía Lovagni, la jefa de Zoonosis comentó que los diez perros estarán allí hasta el 19 de abril y luego la Justicia decidirá si volverán a la finca.

Los perros son observados en el centro de zoonosis de Rivadavia. Foto: diario uno

La jefa del centro de animales dijo que en la observación antirrábica detectaron que son perros normales, mestizos, de tamaño mediano y no tienen nada en particular. Es más, aseguró que cuando se acercan a los animales, éstos no gruñen ni ladran, según comentó a Diario Uno.

Además indicó que Ricardo Ganum deberá registrar a los perros para ponerles un chip y asi poder identificarlos. De esta forma en caso que ocurra otro incidente, el municipio podrá localizar al perro que atacó y a su dueño.