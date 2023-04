Habló el dueño de los perros que atacaron a un niño en Rivadavia: “Maldigo la hora en que se me ocurrió abrir la puerta”

El pasado domingo 9 de abril la provincia de Mendoza quedó conmocionada por el trágico hecho ocurrido en Rivadavia, cuando un niño de 5 años fue atacado por una jauría de perros en una finca y quedó gravemente herido. Luego de lo sucedido, el dueño de los perros habló y contó su versión de los hechos.

Efectivos de la Policía de Mendoza ingresan al lugar donde un niño de 5 años fue atacado por perros en el departamento de Rivadavia

Mientras el niño continúa internado en el Hospital pediátrico Humberto Notti, en estado de gravedad, Ricardo Osmar Ganum, dueño de los canes, habló para contar lo sucedido y aseguró sentirse muy mal por el trágico hecho: “Maldigo la hora en que se me ocurrió abrirle la puerta a los perros”, confesó el hombre muy afligido.

Qué dijo el dueño de los perros que atacaron al niño en Mendoza

Tras el brutal ataque, el dueño de los perros, Ricardo Osmar Ganum, habló con Diario Los Andes y contó su versión de los hechos. El hombre de 61 años manifestó sentirse muy angustiado por el hecho y aseguró que se arrepiente de haber soltado a sus animales en ese momento.

“Los perros están encerrados todo el día, ese día les abrí la puerta cerca del mediodía para que pastoreen y para darles de comer. Nunca hubiese abierto la puerta si hubiese imaginado que un niño estaba caminando por un callejón de mi finca. Maldigo la hora en que se me ocurrió abrirle la puerta a los perros”, alegó Ganum.

Así mismo, aseguró que desde el primer momento él intentó ayudar al niño y que desde que observó la situación desde dentro de su finca, hasta que salió, pasaron unos 20 segundos. “Cuando encuentro a la criatura ensangrentada y llena de tierra, lo primero que hago es taparle una salida de sangre que tenía en el cuello y me voy a mi casa corriendo para limpiarlo, para ponerle algo de alcohol y aplicar un torniquete en esa herida, mientras le gritaba a mi esposa que llamara a la ambulancia”, contó el hombre.

Tras intentar ayudar al pequeño, Ganum confesó que, cuando los padres llegaron, los trasladó en su camioneta hasta el centro de salud. “Tiene mordiscones por todos lados, está muy lastimado”, comentó el hombre.

Habló el dueño del niño atacado por perros en Rivadavia: “maldigo la hora en que se me ocurrió abrirles la puerta a los perros” Foto: Dia

Por otro lado, el dueño de los perros expresó que él tiene 9 animales, 4 adultos y los demás cachorros de entre 8 y 10 meses. Todos eran perros “mestizos” y manifestó con tristeza que, si hubieran sido perros de razas peligrosas “el niño estaría muerto”.

Amenazas y repudio de los vecinos, luego del ataque de los perros

Luego del trágico ataque, los vecinos de la zona quedaron conmocionados por el hecho y algunos afirmaron sentir mucha indignación por lo sucedido en la finca del abogado de 61 años.

Sin embargo, Ganum desmintió comentarios que realizaron los vecinos y alegó que muchos dijeron atrocidades. Así mismo, en la mañana de este martes 11 de abril, el dueño de los perros habló con Radio Nihuil e hizo alusión a los testimonios brindados por los vecinos, expresando que “es una barbaridad lo que dijeron”.

“Yo al nene lo recojo lleno de sangre y no sabía quién era, cómo iba a buscar a los padres si no sabía quién era el niño. Por eso me lo llevé a mi casa. El que dijeran que me lo quise robar es una barbaridad. Dijeron que yo me lo había llevado para tirarlo por ahí”, contó indignado a Radio Nihuil.

Además, el hombre contó que los vecinos atentaron contra su vivienda y le tiraron piedras hasta altas horas de la noche; y confesó que lo amenazaron con hacerle daño si él llegaba a quedar en libertad.

“Hoy tengo amenazada a las 6 de la tarde una pedrada si sigo libre. Y si seguía libre me quemaban la casa, así que agradezco que me hayan mandado a detener”, comentó Ganum quien, en el momento de estar brindando testimonio a Radio Nihuil, fue detenido por la policía.

Cómo fue el ataque de la jauría al niño de 5 años en una finca en Rivadavia

A las 13:30 horas del domingo 9 de abril, un niño de 5 años estaba jugando en el callejón de una finca ubicada en el barrio Doña Florencia, sobre Carril Moyano, en el departamento del Este, cuando fue atacado por una jauría de perros. Según lo que contó su madre, el niño sufrió heridas graves en la mayor parte de su cuerpo y además, los testigos alegaron que los canes alcanzaron al pequeño y lo arrastraron 100 metros hacia el interior de la finca.

Tras el brutal ataque, el menor fue llevado de urgencia al Hospital Perrupato, en San Martín, y luego fue trasladado al Hospital pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén, donde fue diagnosticado con heridas por mordeduras y tuvo que ser ingresado a la sala de cirugía en grave estado. Actualmente, el estado de salud del niño es crítico.

El niño de cinco años debió ser internado en el hospital pediátrico Humberto Notti de Mendoza. (Web)

Por otro lado, el dueño de los perros que atacaron al niño, Ricardo Ganum, fue detenido la mañana del martes 11 de abril y podría ser imputado por lesiones culposas. El abogado afirmó que va a sumir toda la responsabilidad y quedará a disposición de la Justicia, “si tengo que ir preso, iré preso”, expresó el hombre a Diario Los Andes.