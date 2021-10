Este martes ordenaron la detención de manera preventiva de uno de los acusados en el caso de Abigail Carniel por violencia de género. Martín Márquez alias “chupetín” habría amenazado a su pareja y testigo del caso con armas de fuego.

El hombre es uno de los tres imputados en el caso de la joven lasherina. La jueza a cargo del caso, Julieta Espínola, determinó que los motivos de su prisión son por delitos de coacciones, amenazas agravadas y desobediencia. Estos aspectos se desarrollaron en el marco de violencia de género a su pareja.

Luego de su liberación el hombre volvió a la casa de la víctima. Ella había contribuido con la causa de Abigail con audios de llamadas telefónicas donde se hacia mención del femicidio. Márquez la amenazó con armas de fuego para que volviera a vivir con él, pero ella lo denunció.

El acusado podría recibir una condena a prisión efectiva en un futuro no muy lejano por las dos denuncias por amenaza que tiene.

Respecto al caso de Abigail Márquez quedó complicado por una escucha telefónica en donde su pareja lo acusaba directamente del crimen. “Vos mataste a la pendeja desaparecida”, le dijo al detenido.

Luego de seis meses de la desaparición de Abigail Carniel organizaciones sociales y feministas continúan reuniéndose para que la búsqueda no se detenga. Hace algunas semanas realizaron un sorteo para juntar dinero para autogestionar el rastrillaje .

Este martes la concentración en el nudo vial donde las voces que hicieron oír el mensaje era claro “exigimos que el fiscal Carlos Torres sea apartado del caso”.

La madre de Abigail le dijo a medios locales que “ya estamos cansadas del silencio, busquen a mi hija”. Por otro lado, hizo foco en que los acusados están presos por otros casos que no son por el de su hija y otro de ellos goza de su libertad.

Este martes volvieron a pedir que continué la búsqueda de Abigail en el Nudo Vial.

“Yo no soy la única madre que pasa por esto, pero no puede ser que la Justicia no haga nada. No hay que esperar nunca nada de ella, todo lo que se logró lo hicimos entre nosotros. Juntamos plata, entre nosotros porque parece que el Gobierno provincial no podría gastar”, explicó.

Por último se refirió al Gobernador, Rodolfo Suárez, “a mi me gustaría saber, ¿Cuándo la van a buscar?, ¿Cuándo la van a trabajar? Mi hija lleva seis meses desaparecida y al Gobernador le digo, si es que le interesa el caso, les exijo que busquen Abigail”, concluyó.