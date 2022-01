Este lunes comienzan las audiciones para La Voz Argentina en Mendoza. Desde muy temprano, algunos incluso desde ayer, están haciendo fila para poder ingresar a audicionar para ser una parte de uno de los programas que más ranking tiene en el país.

Desde muy temprano los medios de comunicación de la provincia han mostrado las larga filas que hay en la Nave Cultural para que los mendocinas y mendocinas puedan probar sus voces. El objetivo de dormir poco y pasar un poco de frío es cumplir el sueño de dedicarse a la música con el apoyo de una disquera Nacional.

Carpas, mantas, ansiedad y mucho entusiasmo se perciben en las filas de espera. Según comentaron algunos de los presentes a noticieros locales varios aspirantes están desde la noche del domingo en el parqueado de la Nave.

Algunas de las personas que se animaron a dar una entrevista comentaron que están desde la ultima hora de ayer o desde la madrugada de este lunes. El objetivo es ser uno de los primeros cuando abran las puestas de la audición a las 10.

De las personas que dieron su testimonio, no todos eran del Gran Mendoza, había personas de Tunuyán, de San Carlos o del departamento de San Martín , como lo fue, en su momento, el joven Marcos Olaguibet quien logró llegar lejos en el programa.

Por otro lado, entre los que dieron su testimonios dijeron que están cantando desde hace varias horas. El periodista que fue a cubrir la espera, preguntó si no se cansaban de cantar desde tan temprano, pero la después fue que no. ¿Cuál es el secreto? los jóvenes indicaron que es importante realizar ejercicios no solo para la garganta, sino también es indispensable realizar buenos ejercicios de respiración.

"La Voz Argentina" esta de casting en Mendoza.

Aspectos a tener en cuenta para el casting

Las audiciones están destinadas para mayores de 18 años o de 17 años que cumplan los 18 antes de abril.

Sólo se habilitará artistas solistas o dúos, no se permitirá la participación de bandas musicales.

Los mendocinos que participen deberán presentarse con dos canciones conocidas, no está permitido un tema de autoría propia. El mismo deberá ser interpretado a capella y se exigirá que una de ellas sea en español.