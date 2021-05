Este lunes, desde las 8, está previsto el inicio del segundo juicio por los abusos sexuales a chicos sordos en el instituto Próvolo de Luján. Se realizará de modo virtual y se prevé que durará un año, ya que pasarán 265 testigos.

Son nueve las mujeres imputadas que se juzgarán: las religiosas Kumiko Kosaka (46) y Asunción Martínez (53); la ex representante legal del colegio, Graciela Pascual (65); las ex directoras del instituto Gladis Pinacca (66), Cristina Leguiza (50), Valeska Quintana (48) y Laura Gaetan (60); la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la ex cocinera del establecimiento, Noemí Paz (63).

De este grupo, la única detenida es Kumiko Kosaka, quien es la que ostenta más imputaciones que el resto. A la monja se la juzgará por seis imputaciones y por delitos como participación primaria en abusos sexuales agravados; tres episodios de corrupción de menores; abuso simple y abuso sexual gravemente ultrajante. Todos estos hechos acumulados en dos causas, con un expediente de 11 cuerpos de extensión y otro de 2 cuerpos.

La monja Kumiko Kosaka.

Respecto a las ocho mujeres restantes, las acusaciones tienen que ver con la figura de comisión o partícipe de comisión por omisión, es decir, estar al tanto de los vejámenes y no denunciar para facilitar su concreción. Ésta es la otra causa que tiene 15 cuerpos.

Este juicio es el segundo que se realizar a partir de las atrocidades cometidas en el instituto de chicos sordos Próvolo. En esta ocasión, se pretende esclarecer los episodios sufridos por 36 personas, que fueron abusadas sexualmente durante años en el colegio de calle Boedo cuando eran menores de edad.

Las víctimas estarán representadas por 11 abogados querellantes, misma cantidad de letrados que tendrán las acusadas. Alejandro Iturbide, fiscal en jefe de Delitos Sexuales, estará por el Ministerio Público Fiscal y el juez a cargo será Horacio Cadile.

Los otros cuatro magistrados que conforman el tribunal son Gabriela Urciuolo (1° vocal); Rafael Escot (2° vocal); Belén Salido (1° suplente) y Belén Rena (2° suplente). Cadile será el único que en las primeras audiencias esté de manera presencial en Tribunales, mientras que víctimas, imputadas y testigos se irán citando físicamente de acuerdo a la necesidad.