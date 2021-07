Este sábado por la noche, a partir de las 21, se jugará el partido definitivo de la Copa América 2021 y la emoción, los nervios y el entusiasmo son prácticamente indisimulables. La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Lionel Messi enfrentará al Brasil de Neymar y Tite buscando un triunfo histórico en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro (¿un nuevo Maracanazo como el de Uruguay en el mundial 1950? ¿Por qué no?).

La celeste y blanca busca ganar su primer título en la selección mayor desde aquella lejana Copa América de 1993 y entre los argentinos la ilusión y las esperanzas están intactas. El detalle es que, a diferencia de aquel certamen de hace 28 años y de las últimas Copa América que se han disputado, el mundo atraviesa una pandemia de Covid-19 desde marzo del año pasado. Y así como en el estadio de la ciudad carioca habrá una reducida capacidad de público, también hay restricciones para juntarse a ver el encuentro en casas familiares y para festejos -en el mejor de los casos, y ojalá así sea-.

En los bares, podrá verse el partido. Los locales deben tener mesas para no más de 6 personas y contar con una capacidad reducida. No pedirán DNI para reservas.

Qué se puede hacer en Mendoza para ver el partido

El martes último, el Gobierno de Mendoza oficializó algunas flexibilizaciones en lo referido a las actividades permitidas en épocas de coronavirus.

Una de las recientes autorizaciones tiene que ver con las reuniones familiares y sociales. En ese sentido, el Gobierno autorizó los encuentros en casas particulares para grupos de parientes y/o amigos, con el detalle de que no sean más de 10 personas las que coincidan en ese espacio.

De esta manera, juntarse en la casa de un amigo o familiar para ver el partido esta noche está autorizado, siempre y cuando sean hasta 10 personas. En ese sentido, es fundamental intentar mantener la sala ventilada -lo máximo posible- y permitir la renovación del aire. Lo mismo en lo que hace al uso de tapabocas y el distanciamiento. En lo posible, es fundamental evitar estar pegados uno al otro (algo muy difícil de conseguir si hay que gritar un gol y abrazarse con el de al lado).

Un asado para acompañar el partido siempre es una buena opción. Las juntadas entre amigos y familiares están autorizadas, siempre que sean grupos de hasta 10 personas.

Para quienes sean los invitados en la casa ajena, es importante saber que una vez terminado el partido -si comienza a las 21, debería estar terminando cerca de las 23- no será posible extender el post partido durante mucho tiempo. Y es que el horario vedado para circular por la vía pública comienza a partir de las 0:30. Antes de las nuevas medidas, a partir de las 23:30 no podían circular por la calle aquellas personas que no fuesen trabajadores esenciales, contara con dicho certificado y estuviesen desempeñando sus funciones.

Para ver el partido en un bar, por ejemplo, además de tener en cuenta el horario tope de las 0:30 hay otro dato que varió a partir del martes último: ya no hay distinción de DNI para hacer la reserva. De esta manera, sin importar la terminación del documento, cualquier persona puede reservar una mesa en estos espacios. Los locales, en tanto, deberán ajustar una capacidad reducida de acuerdo a sus características y en ningún caso la mesa puede superar los 6 ocupantes.

Qué se no puede hacer en Mendoza para ver el partido

Por supuesto que organizar una juntada para más de 10 personas en una casa particular para ver el partido no está permitido. Lo mismo ocurre para deambular por la vía pública después de las 0.30.

En caso de una victoria, los festejos en la calle tampoco están autorizados. (REUTER)

En caso de que la albiceleste se quede con la copa (El Diego nos oiga desde arriba), habrá que celebrar y festejar en la intimidad. No solamente porque las aglomeraciones de gente no están permitidas (aunque sea al aire libre, como podría ocurrir en el Kilómetro 0), sino también porque -reiteramos- no está permitido circular por las calles mendocinas a partir de las 0:30.