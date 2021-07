Cerca de un centenar de vecinos fueron atendidos esta semana por un móvil del Registro Civil que activó la Municipalidad de Las Heras. Las personas realizaron los trámites de documentación en especial aquellas familias que no tienen DNI y no lo han podido tramitar por problemas económicos o porque no pueden trasladarse hasta las oficinas céntricas.

Durante esta semana el operativo se brindó en el Cedrys 21 hubicado en el barrio Villa Victoria de El Algarrobal. Mientras que el próximo 21 de julio se trasladará al CAV Algarrobal (Paso Hondo y Paraguay). La atención es solo para los vecinos de la zona que ya tienen un turno asignado mediante relevamiento previo que realiza la Municipalidad.

“Estamos trabajando en El Algarrobal para otorgar el Documento Nacional de Identidad a quienes por diversos motivos no han podido tramitarlo, y que es de suma importancia para acceder a otros beneficios o programas de ayuda social” dijo José María Villavicencio, director de Desarrollo Social de Las Heras.

El funcionario municipal agregó que “previamente y por un tema de distanciamiento social en pandemia, se hace un relevamiento donde un porcentaje de la población está presente en diferentes días y de esta forma puede obtener su DNI respetando todas las medidas sanitarias de prevención Covid-19”.

Desde la Municipalidad de Las Heras, en conjunto con el móvil del Registro Civil provincial, se desarrolla este operativo territorial para documentar a niños y adultos de diferentes zonas del departamento. En El Algarrobal, unas 100 personas fueron atendidas esta semana.

Desde el móvil se está registrando y actualizando los DNI de niños y adultos, y de esta forma la comuna podrá asistir con diversos programas a esas familias. Los mayores de edad que perdieron su documento de identidad no necesitan traer nada; mientras que los menores, mediante la partida de nacimiento y el DNI del adulto a su cargo, el Registro Civil ya puede realizar la documentación.

Por una gestión especial realizada por la Intendencia, a través de un convenio, los DNI que se realizan en este operativo especial de Registro Civil Móvil están eximidos de aranceles, a fin de ayudar a los más necesitados.