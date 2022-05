Antonio Poblete, el atleta mendocino obtuvo la medalla de Plata el medio maratón en los Juegos Iberoamericanos de Atletismo Alicante 2022.

El atleta mendocino Antonio Poblete (Argentina), Luis Ostos (Perú) y Jorge Blanco (España), fue el podio del medio maratón en España. Foto: Antonio Poblete , Facebook

Poblete, oriundo de San Rafael, estuvo a segundos de ganar la competencia que quedó en manos del peruano Luis Ostos, recordman de 10.000 metros en su país con 27m 53s 18 y reciente campeón nacional de maratón- quien ganó con un tiempo de 1h 04m 46s, apenas un segundo por delante de Poblete 1h 04m 47s.

“Un día inolvidable para mi, para nuestro país en este iberoamericano”, escribió Antonio Poblete en su cuenta de Facebook.

“Competencia que fue dura por el calor y la humedad pero que corrimos muy muy bien!. Agradezco a mi familia Valentino y Matilda, (mis hijos) y Vir que es una madraza y me apoya siempre en todas”, continúa el texto.

“Y a todas las personas que de alguna u otra manera me hacen llegar su afecto. Quizás mi emoción también canaliza en todo el esfuerzo qué he venido realizando a los largo de todos estos años, de saber que realmente uno tiene señales para hacer este camino y llegar a donde llegamos!”, y finalizó “a pesar que no cuento con apoyo, no he bajado los brazos, y mantenido la convicción que siempre se puede si uno realmente quiere y tiene pasión por lo que hace”.

El atletismo de Argentina en lo más alto de Latinoamérica. Foto: @DeportesAR

El mendocino Poblete, con este segundo puesto, se consolidó como una de las mejores apariciones en el atletismo de fondo argentino. La medalla de bronce fue para el atleta español Jorge Blanco, con un tiempo de 1h 05m 26s.

El quinto lugar le correspondió al argentino radicado en España hace 10 años Miguel Bárzola (40 años), con 1h 06m 59s.

La delegación argentina estuvo integrada por 25 atletas, 16 varones y 9 mujeres. Además, del mendocino Poblete (medio maratón) lo hizo también Ignacio Erario (5.000 metros).