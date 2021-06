Alfredo Cornejo estuvo este martes en el programa de Viviana Canosa y habló sobre el futuro político de la Unión Cívica Radical (UCR), opinó sobre Mauricio Macri y apoyó el lanzamiento de Facundo Manes en política. El mendocino no descartó su posible candidatura a presidente, pero dijo que es muy pronto para pensar quién representará a Juntos por el Cambio en 2023.

La entrevista comenzó con Canosa preguntándole a Cornejo si Mauricio Macri ungió a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente en 2023 y el exgobernador de Mendoza fue contundente a la hora de diferenciarse del expresidente de la Nación. “No hay ninguna chance de que haya hoy un candidato a presidente para el 2023. No es bueno y nadie lo tiene en la agenda”, dijo.

“De aquí a 2023 lo que tenemos que garantizar desde Juntos por el Cambio es que haya equilibrio en el 2021 porque estamos muy próximos a que el Gobierno tenga mayoría absoluta en las cámaras. Y alternancia en el 2023. Si la gente no ve que podemos gobernar bien, sin los errores del pasado, no hay alternancia en Argentina”, reflexionó el líder de la UCR nacional.

Mauricio Macri se reunió con el gobernador Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo y Omar de Marchi Gentileza

Además, dijo que si Macri lanzó de alguna manera a Larreta como candidato “se equivoca”. Y consideró importante un equilibro entre dirigentes con trayectoria y “emergentes nuevos” entre los que mencionó a Facundo Manes.

“He alentado la candidatura de Manes. Facundo tiene que tomar todos sus recaudos porque tiene un prestigio social y profesional que yo no lo tiraría. Pero si él quiere colaborar con la Argentina no hay ninguna otra chanche que no sea en función política”, resaltó Cornejo.

Y en el caso de los políticos con trayectoria, Canosa le dijo que él era uno y Cornejo no lo negó. “Humildemente quienes han pasado por una administración pública y les ha ido bien, en una provincia importante como Mendoza también puede hacer un aporte”, dijo y no descartó ser uno de los candidatos para 2023.