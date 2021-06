El proyecto por el cual se busca ampliar las zonas que reciben una rebaja en la tarifa de gas por ser consideradas dentro de la zona fría del país y que suma a Mendoza fue analizado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Minería, Energía y Combustibles.

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque del Frente de Todos, quien interpeló de manera directa a la oposición al destacar que “Esta ley brinda la posibilidad de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno. Ese desatino que llevó a la pobreza energética a millones de argentinos. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente como no lo hicieron cuando votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos en el Senado nacional”.

La senadora reclamó que se “vote a favor de la gente y no en la Cámara de Diputados viendo el informe que recibe Mauricio Macri de cómo votaron los senadores”.

Fernández Sagasti en su alocución hizo referencia a las movilizaciones sociales que se dieron durante la gestión del gobierno anterior para reclamar que reviertan los tarifazos, que enviaron a la pobreza energética a más de 3 millones de argentinos. Destacó que hubo “una transferencia fenomenal del bolsillo de cada uno de los argentinos a grandes empresas del país, que además fugaron dólares al exterior”.

“De a poco estamos empezando a desandar ese camino, ver a las tarifas y al servicio de gas desde una mirada más federal y justa para que muchos argentinos tengamos una mejor calidad de vida. Esta ley es una de las más importantes de los últimos 40 años para la provincia de Mendoza, que atiende un reclamo histórico” dijo la referente del peronismo mendocino.

La senadora mendocina dijo que para su provincia, “que entra completa con el beneficio, representará que más de 50 mil usuarios tengan una reducción del 50%, y más de 350 mil, reducciones del 30%. Eso significa no solamente un alivio en los hogares, sino que también redunda en un mayor consumo y una reactivación económica para la provincia en medio de una pandemia. Esto implica cumplir con nuestra plataforma electoral, ya que el no al tarifazo de Macri fue uno de nuestros principales aportes cuando no estábamos en el gobierno”, recordó.

“Estoy feliz de poder tratar una ley que declara zona fría a la provincia, algo que se viene pidiendo hace muchos años. Podemos tener la tranquilidad, como representantes de nuestras provincias a que contribuimos en que un reclamo justo se haga realidad por la decisión política del Frente de Todos y todos los que han trabajado en Diputados -incluido el Jefe de Bloque, Máximo Kirchner”, señaló, en otro orden de cosas destacó finalmente la inversión que se hizo a través de la Secretaría de Energía de la Nación, para potenciar el gasoducto que ampliará la factibilidad del servicio de gas en las ciudades de General Alvear y San Rafael.