El defensor Alan González sufrió una lesión grave en su rodilla derecha jugando para San Martín de Mendoza y ante la “poca operatividad de los dirigentes”, el jugador oriundo de Bahía Blanca, fue contactado por Sebastián Torrico (dirigente de Fadep) y arquero de San Lorenzo.

En ese contacto, Torrico agilizó los trámites para que el jugador de San Martín sea intervenido de rotura de ligamento interno. “A Seba lo envió Dios”, remarcó desde Bahía Blanca, Alan González en comunicación con Vía Mendoza.

“Apareció Sebastián de la nada y me ayudó”

La lesión de González ocurrió el 21 de febrero de 2021 en el partido que San Martín enfrentó a Fadep (Fundación Sebastián Torrico). “Fue en una jugada en nuestra área cuando se cayó un delantero de Fadep sobre mi pierna derecha. El ruido fue como cuando se quiebra una tabla”, recordó el jugador sobre aquella desafortunada jugada.

Inmediatamente, resaltó: “A Sebastián (por Torrico) lo conocía de vista, pero es un fenómeno. Uno nunca cree que existan personas así. Cuántas veces nos cuesta ayudar a una persona que está limpiado los vidrios de un auto en un esquina. Y Sebastián apareció de la nada y me ayudó”.

Sobre la gestión de Torrico y la operación confirmó: “En seis días Sebastián resolvió todo. Estuve 75 días sin saber que iba a pasar con mi rodilla y fue cuando me confirmó que me iban a operar en Buenos Aires. Me intervino el doctor de San Lorenzo, Fernando De Alzáa. Dentro de dos semanas regreso a Buenos Aires para ver si me sacan los puntos y ver cuándo arranco con la recuperación”.

Mientras se recupera en Bahía Blanca, dijo estar tranquilo, “sin dolor”.

“En San Martín, todo lo que dijeron es mentira”

Luego de la lesión, Alan González habló con los dirigentes de San Martín: “Nunca me consiguieron nada. Todo lo que dijeron es mentira”, sentenció el jugador en relación al club mendocino. Sobre su relación actual, confirmó: “Está todo en manos de la justicia. Nunca tuvieron buena fe”.

Ficha de Alan Leonel González: nacido el 20 de enero de 1989 en Bahía Blanca. Defensor, jugó 160 partidos y convirtió 7 goles en 2 categorías de Argentina (Federal A, Federal B). Jugó 7 partidos y no convirtió goles en el extranjero. En total jugó 167 partidos y convirtió 7 goles.

Vistió las camisetas de Villa Mitre (BB); Ferro CO (G. Pico-La Pampa), Jorge Newbery (Villa Mercedes), San Martín de Mendoza. En el extranjero Chalatenango (El Salvador).