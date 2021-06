Se confirmó la realización de la Copa América en Brasil y la incertidumbre llegó a su fin. Mientras todos ponen las miradas sobre los distintos seleccionados, jugadores, estrellas que participarán del certamen más importante del continente, hay un grupo de 62 personas que también serán parte de la fiesta del fútbol: los árbitros.

Y en esa lista, ya confirmada por Conmebol, se encuentra Cristian Navarro, árbitro mendocino que en silencio, con humildad, y mucho sacrificio, se ganó un lugar en los planos internacionales.

//Mirá también: Copa América en Brasil: la Selección Argentina, en la pelea de resolver un karma de más de 100 años

“Feliz por estar en la Copa América. Preparado física y mentalmente para el trabajo que nos tocará en los partidos que nos designen”, remarcó Navarro a VíaMendoza, a horas de viajar hacia Brasil.

Cristian Navarro llega a esta convocatoria de la Copa América, luego de haber dirigido 11 partidos en 24 días, entre Copa Libertadores y Liga Profesional. Su último encuentro (asistente), fue el que disputaron Colón de Santa Fe e Independiente de Avellaneda, por una de las semifinales jugadas en el estadio Bicentenario de San Juan.

“El objetivo es ir partido tras partido, y cierro un semestre de la mejor manera”, sentenció Navarro, con satisfacción personal absoluta de haber cumplido sus objetivos.

Cristian Navarro dirigirá en la Copa América Brasil 2021. Vía Mendoza

“Ya estoy mentido en la Copa América”

Luego, agregó: “Creo que la cantidad de partidos, a los que me designaron, me mantuvieron la mente ocupada, concentrada en cada uno de esos encuentros. En cierta manera, no me ganó la ansiedad sobre la Copa América. No pensé mucho en eso, pero ahora estoy totalmente concentrado en lo que vendrá en Brasil”.

La preparación física de Cristian Navarro, está a cargo de Juan Morganti, y trabajan diariamente en el predio La Cofradía, en el departamento de Junín, al Este de la ciudad de Mendoza.

“En cada torneo trato de ajustar varios puntos que creo convenientes. Soy muy exigente con mi trabajo, y 30 días antes de la competencia, voy puliendo detalles para llegar a cada partido tranquilo y concentrado”.

//Mirá también: Fixture de la Copa Libertadores: los equipos argentinos ya tienen fechas confirmadas de los octavos de final

Cristian Navarro: “Tuve Covid y es muy complicado”

El árbitro mendocino hace más de un mes dio positivo de Covid-19, luego de haber dirigido en exterior. Si bien no puede determinar a ciencia cierta dónde ocurrió, luego del viaje a Ecuador, donde dirigió en el partido, Independiente del Valle y Gremio (Brasil), por la Copa Libertadores, y posteriormente en Paraguay, llegó a Mendoza y su PCR arrojó positivo.

“Tuve que aislarme en mi casa. Estuvimos separados (habitación de por medio) con mi mujer. Almorzábamos en al patio, al aire libre y coordinábamos los horarios para que yo saliera de la habitación con todas las precauciones del caso”, detalló Navarro, quien confirmó: “Es muy complicado todo. Perdí el olfato en esos días, pero estoy recuperado y muy bien en lo físico”.

La Copa América 2021 tendrá un total de 62 árbitros convocados. También están citados árbitros europeos, gracias a un acuerdo de cooperación entre la Conmebol y UEFA. Conmebol

Se viene la Copa América

Cristian Navarro también habló de los partidos de la Copa América, cómo los trabajan en la previa y qué esperan de cada uno de ellos.

“Es otro nivel. Hay que estar muy concentrado y muy bien físicamente”, sobre lo que agregó: “Hay que planificar bien cada partido. Previo a cada encuentro repasamos los videos de cada seleccionado. Analizamos el juego, las características de cada jugador, para luego planificar, y anticiparse a las jugadas o acciones del juego”.

Sobre el final, remarcó: “Cómo árbitro uno llega a estos niveles, pero no lo hace solo. Detrás de cada uno de nosotros, hay una familia, amigos, que son el puntal anímico, en las buenas y en las malas. Y eso hay que valorarlo y mucho. Por eso estoy eternamente agradecido de ellos”.

Cristian Navarro integra la lista de árbitros que confirmó la Conmebol. Aquí, los 62 jueces. Conmebol

Listado de los árbitros que estarán trabajando em el VAR (árbitro asistente de video). Conmebol

Seminario de Capacitación Copa América

El martes cerró el Seminario de Capacitación de árbitros y árbitros asistentes que están convocados para la Conmebol Copa América 2021.

Fueron días de intensos entrenamientos y capacitaciones físicas y teóricas, con todo el equipo de la Comisión de Árbitros e instructores físicos, instructores técnicos y preparadores físicos.

Toda esta preparación se llevó a cabo en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, tanto en el Centro de Entrenamiento Tecnológico Arbitral (CETA), como en el Centro de Convenciones, donde llevaron la parte teórica del Seminario.