Agustín Peppi es mendocino y está en las semifinales del programa “Desafió sobre Fuego Latinoamérica” en History Channel y busca apoyo por medio de las redes sociales. El próximo programa es este martes, desde las 22.50.

Mientras espera las definiciones, el mendocino Agustín Peppi busca el apoyo de la gente por medio de los votos.

“Es una instancia muy importante en lo personal para todos y por eso buscamos el apoyo de la gente”, remarcó Agustín en la charla con Vía Mendoza.

En el grupo quedó Agustín Peppi y Gerson Bragagnoli (Brasil) a la espera de la definición del grupo integrado por 3 forjadores y una forjadora Sandra “Pitbull” Soma, también de Argentina.

Uno quedará eliminado, otro pasará a la final y los dos restantes integrarán el repechaje junto a Gerson y Agustín, de los 4, dos pasarán a la final que entregará 10 mil dólares en premio.

Agustín Peppi en History Channel, busca apoyo para continuar en el Desafío sobre Fuego Latinoamérica". Foto: historyplay.tv

El público podrá votar por un forjador ingresando a esta página web https://desafiosobrefuego.historyplay.tv/#/ , a quienes juzgarán por sus habilidades, fortaleza, y desafío humano, entre martillazos, templados, en el taller más famoso de Sudamérica.

Agustín Peppi participa en Desafío Bajo Fuego Latinoamérica, de History Channel. Foto: @a.p.bladesmith

Agradecido de la gente

“Soy un agradecido de la gente, del apoyo que todos los día me brindan”, remarcó Agustín, a la vez que destacó que “mucha gente no conocía el programa, y ahora tengo muchas consultas sobre los cuchillos, muchos para comprar. Sí, cambiaron muchas cosas, pero sigo siendo el mismo”.

“Estoy en un programa de renombre internacional, pero me mostré transparente, como soy, y sabiendo que represento a Mendoza y a un país, Argentina, que no es poca cosa”, sintetizó Agustín.

Agustín Peppi detrás de cámara, el más querido

Su personalidad divertidas y solidaria es su principal faceta y eso se refleja detrás de cámaras.

“Hay un equipo humano y profesional tremendo, y por eso paso mucho tiempo con ellos hablando de sus vida, de sus gustos. Soy un agradecido de su trabajo y esfuerzo”, remarcó Agustín.

Es querido por las cocineras, maquiladoras y hasta los choferes, con quienes tiene una anécdota muy especial.

Agustín Peppi junto a las cocinera de History Channel, en Desafío sobre Fuego, así es el mendocino detrás de cámaras. Foto: a.p.bladesmith

“Sí, hubo un momento especial con ellos. Las cocineras me hicieron un sánguche de jamón y queso, y estaban los choferes quienes tiene su vianda, pero yo les pedí que le hicieran uno a ellos. Las cocineras me dijeron sí ‘pero tenés que sacarte una foto con nosotras’, de inmediato acepté y le entregaron la comida a los choferes. Eso marcó un hecho que nunca se había vivido en el programa. Comenzó otra relación con todos. Muy buena”, describió Agustín.

También posteó una foto donde agradece y festeja junto @iya.manosalamoda, a quien dedicó unas palabras en su perfil de Instagram: “Es una de nuestras vestuaristas. La más cariñosa del mundo, divertida y llena de alegría. Su dulzura diaria es lo que caracteriza su ser. No soporta un hilo fuera de lugar, ni una mancha de aceite, ni una chispa que deje un “agujerito” en la ropa.

Profesional, delicada y apasionada de su trabajo. Su sonrisa resume todo su encanto. Gracias por tanto querida amiga. Sos un Sol y no podíamos dejar pasar ésta foto para que todo el mundo sepa lo MARAVILLOSA QUE SOS”.

Agustín Peppi agradeció el trabajo de una de las maquilladoras del History Channel en Desafío sobre Fuego". Foto: @ a.p.bladesmith

Gran Hermano: “Estoy preparado, me gustaría estar”

Al ser consultado si no le interesaría ingresar al reality show Gran Hermano, hubo risas, pero no dudó: “Sí claro. Sería un desafío tremendo, pero creo que mi mujer me raja”, se adelantó Agustín como pidiendo permiso a su compañera.

Lo cierto es que el mendocino, “Forjador de Ilusiones”, también podría ser parte del reality Gran Hermano, es cuestión de que lo acepten.