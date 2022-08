Aberrante femicidio ocurrió en el departamento de Rivadavia cuando un hombre ingresó a una vivienda del barrio Libertad, en busca de su ex pareja, pero como no encontraba, enfrentó a los familiares donde su ex cuñada, Karen Ríos fue asesinada de una puñalada en el pecho, la madre de la víctima fue herida de gravedad a igual que otra menor, que estaba en el lugar.

El hecho de sangre se produjo en las primera horas de la mañana de este lunes, cuando Hugo Sosa, autor del crimen, ingresó a la vivienda del domicilio de calle Juan José Paso del barrio Libertad, en Rivadavia, buscando a su ex pareja Melisa (28), con quien tiene un hijo de 5 años.

Karen Ríos, la joven de 20 años asesinada por su ex cuñado.

Karen Ríos, ex cuñada de Sosa, intentó intervenir en la discusión familiar y fue cuando recibió una puñalada en el pecho lo que le produjo la muerte en minutos.

Sosa, fuera de sí, según testigos que lo habían visto minutos antes de ingresar a la vivienda, también hirió de gravedad a Adriana Salguero (45 años ) madre de Karen, quien intentó frenar al agresor, quien recibió varios cortes, al igual que una menor de 16 años.

En la fuga de Sosa, el novio de Ríos intentó detenerlo pero también recibió un corte en uno de sus brazos.

Los informes judiciales confirmaron que Sosa no tenía antecedentes por violencia de género.

Reacción en la redes por el crimen de Karen Ríos

