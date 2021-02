Faltan días para el evento más importante de los mendocinos, la Fiesta Nacional de la Vendimia, y este año será todo distinto a lo estaban acostumbrados. La fiesta se realizará en formato audiovisual y Mayra Tous, la Reina Nacional 2020, renovará su reinado hasta el 2022.

“Estoy muy contenta por que esto me abre muchas puertas, he conocido a bastante gente y le puedo comunicar a la provincia de Mendoza sobre vino y turismo que es lo que me apasiona” comentó Mayra en conversación con Vía Mendoza acerca de su nuevo año de reinado.

Más allá de las diferencias que tuvo su mandato a los de otros años, la tupungatina asegura que igual ha estado muy feliz, disfrutando todo. “Pude acercarme más a la gente, mostrar una reina activa en las redes sociales, mostrando mucho nuestra provincia y tratando de que todos aprendan más sobre vinos” aseguró Mayra.

Mayra Tous, la Reina Nacional de la Vendimia 2020.

En cuanto a la polémica que se generó sobre la elección de las reinas, Mayra sostuvo que es una idea “alocada”, ya que es una figura representativa que viene de hace muchos años y rondan alrededor de ella muchos eventos importantes para la provincia.

“Es un rol muy importante que ocupa la mujer en representación a la madre tierra, la fertilidad de la misma, ¿por qué deberíamos quitarla?” concluyó Mayra.

Para este nuevo comienzo, la reina espera poder salir y realizar más actividades, como así también llegar a más personas y poder seguir enseñando sobre la cultura de la provincia.