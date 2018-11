Un vecino de Las Heras, Mendoza, denunció que en el Pet Shop de un supermercado que pertenece a una cadena internacional los animales a la venta no estaban en óptimas condiciones. El hombre hizo la denuncia en las redes sociales y adjuntó fotos en las que se ve a los perros entre heces.

“¿Hasta dónde llega la crueldad humana Walmart Argentina (Las Heras)???? El Pet Shop de esta firma comercializa mascotas en estas condiciones. Sombreritos de caca, amontonamiento, superficie porosa. ¿Esto no es maltrato animal? ¿Nadie lo ve? ¿A nadie le parece mal? Vergüenza me da mi especie…“, escribió Matías Forte.

Laura Moyano, una de las dueñas del local, dijo a Vía Mendoza que el lugar de las mascotas se limpia tres veces al día. “Son cachorros, comen cuatro veces al día y defecan seguido, como todos los cachorros. Son 10 nuestras empleadas que están permanentemente limpiando, retirando las heces, posiblemente la foto fue tomada minutos antes de una de las limpiezas. Tres veces al día se hace una desinfección más profunda donde se cambian las placas, una a las 7:30 aproximadamente, otra cerca de las 13 y otra a las 17″, comentó.

“Trabajamos con veterinarios que evalúan constantemente y avalan el trato que les damos a los animales. Además -más allá de que nosotros los queremos-, pensémoslo monetariamente, a mí no me conviene que se me enfermen”, dijo Laura.

“Cuando nosotros vendemos un cachorro, por ejemplo, tenemos un periodo de post venta donde nos hacemos cargo de cualquier enfermedad que sufra el perrito. Y si se muere, devolvemos el dinero. Yo necesito que el perro salga de acá en óptimas condiciones de alud, y trabajamos y procuramos eso”, explicó.

Y cerró: “Estoy segura que esa foto no refleja el trabajo que hacemos acá, trabajamos mucho en post del cuidado de los animales. El cachorro defeca como es normal y esa foto debe haber sido tomada momentos antes de una de las limpiezas”, cerró.