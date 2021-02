En las últimas horas se dio a conocer el relato de una joven que contó que fue acosada en un consultorio médico. La mujer de 30 años denunció a un médico traumatólogo que se desempeña en la Clínica de Fracturas y Ortopedia de Mar del Plata por presunto acoso dentro del consultorio.

Según el relato de la mujer, Natalia, el hecho sucedió a principios de febrero cuando se presentó en la clínica ubicada en Avenida Independencia al 1400 para atenderse con un traumatólogo llamado Marcelo Grecco por un dolor que padecía en el brazo. En el lugar, y luego de que el profesional le indicara realizarse unas placas para ubicar el problema de su extremidad, el hombre la habría empezado a incomodar con preguntas fuera de lugar.

“Me llamó de nuevo para revisar las placas y mientras esperaba que se las cargaran en el sistema se puso a charlar: a qué me dedico, y si tengo novio, y por qué siendo tan linda no me iba bien con los hombres”, describió la mujer que reveló el suceso en su cuenta de Facebook.

Lejos de terminar ahí la incómoda situación, el médico le entregó las placas y en ese momento le indicó que se acostara en la camilla, trabó la puerta del consultorio y comenzó a realizarle “movimientos en el cuello” y hasta puso su cara “extremadamente cerca” de la suya. “Después me empezó a acariciar la cintura y me dijo: Yo sé que es raro esto, pero es que sos muy linda”, relató.

Posterior a este acto, la joven aseguró que le pidió la orden para comenzar con kinesiología, a lo que él le respondió que si quería la podía llevar a su domicilio en su vehículo, a lo que ella respondió que no y afortunadamente pudo salir del consultorio.

Tras liberarse del médico, Natalia se dirigió a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata y realizó la denuncia correspondiente. Incluso, días más tarde, debió ampliar la denuncia tras recibir un llamado de un número privado a su celular luego de que su denuncia se viralizara por redes sociales.