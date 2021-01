Día tras día se dan a conocer distintas noticias que suceden en el trascurso de la vida. Este viernes se viralizó un caso de solidaridad y buena fe que no solo conmocionó a todos sino también dejó una enseñanza para todos los argentinos. Un hombre de Mar del Plata se encontró con un bolso lleno de dinero y lo devolvió a su dueña.

Sebastián, un taxista de 40 años se encontró con un bolso que contenía 20 mil dólares y en lugar de quedárselo, cumplió con lo que debía hacer: devolvérselo a su dueña.

“El lunes me paró una señora en la calle, fuimos charlando. Ella llevaba bolsas del supermercado. Se bajó. Seguí viaje y al doblar sentí un ruido. Me fijé y encontré una bolsa con mucho dinero”, contó el taxista marplatense en diálogo con La Capital.

Taxista solidario. Foto: La Capital.

Sin siquiera dudarlo, el hombre tomó el volante, pegó la vuelta y se dirigió hacia el destino donde había dejado a la mujer. “No lo dudé. No era mío”, agregó el taxista, quien sostuvo que al llegar al domicilio, bajó del auto y tocó timbre en la puerta de entrada.

Cuando la mujer abrió la puerta, “estaba pálida y llorando”. Entre lágrimas le pidió al taxista que por favor pasara al interior del hogar. “Me hizo pasar a su casa, me contó una historia personal, me agradeció mucho y me dio una propina. Hice lo que correspondía”, contó Sebastián.

En su relato, y emocionado, el taxista agregó: “Yo pensé en mi hijo. León, tiene 2 años y ya tiene 3 cirugías de corazón. El martes lo van a vuelven a operar. Cuando estuve sin trabajar por tener que estar en Buenos Aires mucha gente me ayudó sin conocerme. Vivo agradecido”, señaló el taxista.

Taxista solidario. Foto: La Capital.

Finalmente, el hombre compartió con su testimonio, un recuerdo de su infancia que lo conmovió: “Me enseñaron que las cosas se consiguen trabajando nunca sacando ventaja”, detalló. y aprovechó la oportunidad para agradecer “a todos los que aun sin conocernos nos ayudan con León y nos acompañan”.