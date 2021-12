Verónica Di Gerónimo (35) fue operada de un tumor y dos quistes en el cerebro. Ahora necesita recaudar más de 20 mil dólares para someterse a un tratamiento no invasivo que la ayudaría a mejorar su calidad de vida.

El tumor que tiene avanza sobre su organismo día a día y no tiene cura hasta el momento. “Es un tumor que tiende a invadir el sistema nervioso y a formar más tumores”, aseguró.

La mujer marplatense debe someterse en enero a un tratamiento de radioterapia no invasivo que le ofrece el Instituto Fleni con una máquina particular. “Al no haber tratamiento, te ofrecen “dormirlo” hasta que salga un tratamiento más efectivo”, expresó.

Debido a la importante suma de dinero que debe conseguir, es vital la ayuda de toda la comunidad ya que –como si fuera poco- debe iniciar el tratamiento de forma urgente y al tratarse de una cifra en dólares, es prácticamente imposible lograr el objetivo. Aun así no baja los brazos.

“Aclaro que estoy bien, tengo todas las pilas para empezar esta nueva etapa. No aclaré en un principio porque primero quería hablarlo en mi casa con mi familia para que no se asusten... como ya todos saben la operación fue un éxito, mejor de lo esperado, si bien no se pudo llegar a sacar el total del tumor porque estaba pegado al bulbo (controla la respiración y el corazón) y no se puede tocar, esa parte se respetó y se sacó todo lo que más se pudo. Las secuelas, increíblemente, solo fue de la rodilla al pie de lado derecho con menos sensibilidad! Feliz de los resultados de la operación”, explicó Verónica en sus redes sociales.

Asimismo, enfatizó en que “el estudio patológico resultó no ser ninguno de los dos tumores posibles, tengo un Ependimoma grado 2 grupo B, no se sabe de dónde viene, ni hay un tratamiento ni cura aun, son muy poquitos los casos q se registran. En el Fleni, que es uno de los lugares con más casos, son escasos, es una enfermedad que tiende a diseminarse en el sistema nervioso, ya q es celular, por eso me tienen que hacer una punción lumbar para ver que no tenga células en la medula también”.

“El único tratamiento alternativo que hay en este momento es radioterapia que la función que cumpliría seria dormir las células para ganar tiempo, lo que no significa que no vuelva a reaparecer, por eso tengo que hacerme controles cada 4 meses”, sostuvo.

Por último destacó que “la radioterapia que me cubriría la obra social que sería la más adecuada para mi caso es un tratamiento de 6 semanas en Bs As y los riesgos de las secuelas son prácticamente los mismos de la operación (vista, deglución, facciones de la cara, audición y todo lo q tenga q ver con la parte nerviosa de la cabeza, siempre pensando que no se sume la columna). Ellos cuentan con un tipo de radioterapia que actúa sobre el lugar a tratar sin dañar ninguna otra zona (no tiene riesgos de secuelas) el resultado es el mismo que el anterior, pero me asegura no quedar con daños, es muchísimo menos invasivo. Pero acá está el problema, ese aparato no lo cubre ni la mejor obra social, es solo privado y sale entre 10 mil y 20mil dólares, según como salgan mis resultados de la columna y tenga la consulta con la radioterapista, ahí recién voy a saber con exactitud bien todo”.

Cómo colaborar con Verónica Di Gerónimo