Verónica Di Gerónimo fue noticia en Mar del Plata luego de relatar su historia. A mediados de este año le detectaron un tumor y dos quistes en el cerebro (bulbo raquídeo). En Mar del Plata no encontró solución para operarse y luego de consultar con distintos especialistas consiguió una esperanza pero que dependía de una cirugía muy riesgosa en la Clínica Fleni de Buenos Aires.

le extirparon el 85% del tumor que tenía alojado en el bulbo.

Para solventar los costos de la operación (estadía en el hotel y demás gastos) se dedicó de lleno a su trabajo y el de su marido, pero también fue fundamental la colaboración de sus amigos y la comunidad en general: se realizaron rifas, sorteos y donaciones voluntarias para recaudar el dinero.

En paralelo, la situación se complicó más por la negativa de su Obra Social para responder por el 100% de los gastos de la intervención quirúrgica lo que terminó con un recurso de amparo y la intervención de un fallo de la justicia que le dio una nueva esperanza.

le extirparon el 85% del tumor que tenía alojado en el bulbo.

Verónica fue operada el 1 de diciembre pero los médicos les advirtieron de los peligros de la cirugía y que podría permanecer internada por diez días. Para sorpresa de todos, la operación fue un éxito y la mujer salió de terapia a los dos días de la operación y relató toda su experiencia en las redes sociales.

le extirparon el 85% del tumor que tenía alojado en el bulbo.

“Fueron semanas y semanas de renegar en la obra social, no fue fácil lograr que cumplieran, pero lo tuvieron que hacer, y llegó el día, me pusieron la fecha, 4 meses de golpear puertas, de viajes y viajes, de psicóloga, psiquiatra, terapias alternativas, misas de sanación, sanadores y todo era bienvenido”, relató luego de explicar todos los detalles -desde su diagnóstico hasta la cirugía-.

En ese contexto agradeció a todos los que la ayudaron, tanto en lo económico como en lo emocional: “un grupo inmenso a los que ya no me alcanzan las palabras de agradecimiento me acompañaron en todos esos meses, me empujaron, me levantaron, me ayudaron a prepararme para lo que se venía”, enfatizó.

Sobre la intervención quirúrgica detalló: “La explicación médica fue ‘el 30 te internas, el 1 de diciembre te opero, estás 4 días en terapia intensiva, 3 en terapia intermedia y 3 en sala. si todo sale bien te vas a tu casa, si no a un centro de rehabilitación’. Y bueno lo que a todos les sorprende, lo que yo no puedo creer, los médicos no lo pueden creer: 2 días en terapia, 3 en sala, me quedó de la rodilla al pie media dormida, pero estoy perfecta, me tengo que cuidar muchísimo, fue una gran operación, parezco un robot caminando, no puedo ni llevar mi mochila, pero todos son cuidados, estoy en el hotel para preservarme de los virus hospitalarios y ´porque realmente no estoy para estar internada, solo me tengo que cuidar, el 15 si todo está bien me sacan los puntos y me dan el alta”.

Si bien la parte más dura ya la superó, ahora resta conocer el diagnóstico para saber si el tumor es benigno o maligno y así saber cómo continuar con su lucha.

“Aun no terminó, solo pasó la peor parte, el 17 tengo los resultados del oncólogo que tengo mucha fe de que va a ser benigno, y de no ser así, seguiremos adelante, mis tumores podían ser dos (quísticos o sangrante) el quístico permitía sacar hasta donde se podía, intentando no hacer daño; el sangrante había que sacarlo sea como sea, sin medir riesgos porque un mínimo que quedara y se me hacia una hemorragia interna”, remarcó.

Y agregó: “la duda si realmente estaba agarrado del bulbo que era lo más seguro, o tener suerte de que solo estuviera apoyado y agarrado del 4to ventrículo, fue 50 y 50, quístico por lo que pudieron sacar el 85% y estaba agarrado del bulbo por lo que respetaron y no sacaron todo, de haber sido un sangrante la historia hubiera sido otra”.

Verónica es un ejemplo de vida y de superación y espera que toda su experiencia pueda alentar a las personas que deben atravesar por estos duros procesos. Los médicos le decían “pensá en tu vida a poco plazo” “andate de vacaciones con tu familia y deja tu vida organizada”, sin embargo, no bajó los brazos.

“En fin, a pesar que aun no terminé, ya con esto me siento feliz y más que agradecida, puedo volver a casa con mi familia, y haré el tratamiento que corresponda para poder seguir lo mejor posible”, enfatizó.

Por último, expresó: “siento la necesidad de contarlo porque hay personas que no lo terminan de entender, o se perdieron de algunas cosas, se que no tengo que dar explicaciones, pero hoy sentí la necesidad. Gracias a todos nuevamente”.