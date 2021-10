Verónica Di Gerónimo (35) es de Mar del Plata y en julio de este año le descubrieron un tumor y dos quistes en el bulbo, la parte terminal del tronco encefálico que controla la respiración y el corazón. Según su diagnóstico, el tumor está tocando las cuerdas motoras y sensitivas que controlan todo el cuerpo, “está apretando el paso del líquido encefalorraquídeo”.

En dialogo con Vía Mar del Plata, Verónica explicó su situación y las trabas que le puso su obra social, que se negó a cubrir la operación que precisa de forma urgente, la cual tiene un costo en dólares. No obstante, aclaró que, a mediados de la semana pasada, su abogado presentó un pedido de amparo y la justicia le dio la cautelar: un permiso para realizarse la intervención quirúrgica, aunque persiste la puja con la prepaga para que cubra el 100% de sus gastos.

Mientras todo se resuelve, y la operación no se puede postergar, realiza sorteos y vende cocinas de outlet y servis de cocinas que repara su marido gasista para poder juntar el dinero necesario para afrontar el proceso, traslado y demás gastos que conlleva su internación en Buenos Aires.

Respecto de la actitud de la obra social, declaró: “El Juez me dio la cautelar, que es un permiso a que me operen y la obra social me cubra al 100% de la operación, hasta que salga el juicio porque consideran que es muy urgente y el tiempo que ellos demoren está en riesgo mi vida y hacen responsables a la OS. De lo que a mí me pase. Desde la Obra Social me dijeron que en el amparo solo estaba autorizada la cirugía, o sea que las consultas médicas, prequirúrgicos, alojamiento, traslados, no me cubrían. Fui de nuevo con la orden judicial y se discute lo que se interpreta desde cada parte. Tuve que llamar a mi abogada, la abogada mandó a pedir una ampliación de la cautelar y ahora me dicen que, al final me van a cubrir la consulta por reintegro, pero lo del prequirúrgico lo vamos a hablar la semana que viene. Se tiran el lance para zafar cosas”.

“El dinero que estamos recaudando no es para la operación, es porque nosotros trabajamos por nuestra cuenta y el tiempo que tengamos que estar en Buenos Aires no vamos a tener ingresos y tenemos 3 hijos”, afirmó la mujer.

Verónica está casada y tiene hijos de 13, 11 y 6 años.

Según relató Verónica, debe operarse en el Hospital Fleming. “Acá en Mar del Plata, la mayoría de los neurocirujanos no lo realizaron nunca esta operación. No es algo muy común”, afirmó.

Si bien se trata de una intervención de alta complejidad, la mujer insistió en que (debido al recurso de amparo que consiguió) “no quiero que la gente mal entienda porque me pasó varias veces que creen que la colecta es para la operación y no es así. Lamentablemente venimos golpeados laboralmente por la pandemia y nos encontramos con esta noticia en un momento malo y al no saber el tiempo que esto me va a llevar no tengo un número de cuánto vamos a gastar”.

El colegio al que asisten sus hijos organizó una colecta para ayudarla y ella se comprometió a que, si sobra dinero, destinarlo a otra causa.

Este viernes, Verónica tiene un turno para realizarse estudios prequirúrgicos y se prevé que la fecha de operación será para antes de fin de año. “Estoy anémica así que seguramente tenga que hacer algún tratamiento para estabilizarme”, indicó.

También se puede colaborar con depósitos en su cuenta.