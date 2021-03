Un violento enfrentamiento entre rugbiers se produjo el domingo por la madrugada a la salida de un boliche de Mar del Plata y como consecuencia un joven terminó en terapia intensiva: afortunadamente evoluciona favorablemente y podría recibir el alta. Producto de la pelea perdió dos dientes y fractura nasal.

Se trata de Santiago Blautzik jugador del Mar del Plata Club tuvo que ser trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC) luego de que se enfrentara a los golpes con otros jugadores de Sporting a la salida del boliche Quba. Según detalla 0223, el joven de 21 años evoluciona favorablemente y este lunes podría recibir el alta para continuar con la recuperación en su casa.

El enfrentamiento entre ambos grupos se produjo dentro del boliche y los golpes continuaron en la calle: Blautzik quedó tirado en el suelo convulsionando hasta que arribó una ambulancia para trasladarlo al centro de salud. Según contó el padre del joven, la pelea se inició cuando el agresor ingresó a la burbuja de su hijo para pelearse con otro de sus amigos. “Después de pegarle de atrás, una vez en el piso se le subió encima y empezó a pegarle una vez desmayado”, detalló Gustavo.

La familia del joven agredido radicó la denuncia en la Fiscalía “para que no le pase a otros y se puedan penar este tipo de agresiones”. Al mismo tiempo detalló que la familia se enteró del episodio a las 5 de la mañana: “Estuvo convulsionando media hora tirado sobre la escollera hasta que vino una ambulancia. Te imaginás que estamos todos mal y esperemos que Santiago no tenga consecuencias en su salud por esto”, dijo.

Por la pelea uno de los jóvenes quedó internado. 0223

“A mi hijo esto es la primera vez que le sucede. Pero este chico no puede andar por la vida así, ya tiene varias denuncias. La otra vez, me contaron que fue a un Mc Donald´s y le saco la hamburguesa del plato a otro muchacho, al que no conocía. Cuando el otro lo increpó, lo golpeó. No es normal hacer algo así”, comentó el hombre.