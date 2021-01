En la mañana de este jueves una buena noticia llegó a la familia de Matías Montín, el joven que fue brutalmente golpeado en Mar del Plata, por un grupo de amigos. El joven salió de terapia intensiva aunque aun se encuentra en estado reservado.

El padre fue quien comentó la alegría, pero así también confirmó que Matías aun no está nada bien. Carlos Montín, sostuvo que su hijo continúa recuperándose en una habitación de internación general. “Gracias a Dios salió de Terapia Intensiva. Si me preguntas si está bien, no. No está bien, le falta un montón, pero hace tres días pensé que no me lo llevaba de vuelta, que lo dejaba acá. Hoy estoy pensando en volver cuando le den el alta”, dijo aliviado Montín después de vivir horas de preocupación por el estado de salud de su hijo.

Matías Montín el joven de 20 años que fue atacado por un grupo en un boliche de Mar del Plata. Gentileza

En diálogo con 0223, el hombre agregó: “Esto ya sería un paso muy grande. Va a estar hasta el martes o el miércoles acá. Ayuda mucho que sea joven y que sea deportista”, comentó al agregar también que la recuperación le llevará un año aproximadamente.

No obstante, por el momento la noticia es una alegría siendo que Matías había ingresado al Hospital con un coágulo entre el cerebro y el cráneo, y hoy afortunadamente está recuperándose.

Por su parte, los jóvenes que fueron acusados de golpear a Matías, fueron detenidos y en las últimas horas trascendió un video donde se deja ver el vehículo de los agresores, en el que “escapaban” de la ciudad al tomar relevancia el caso.