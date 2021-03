A un año del femicidio de Claudia Repetto, la mujer fue asesinada a golpes por su expareja Ricardo Rodríguez, su familia convoca a una marcha el centro de Mar del Plata exigiendo una resolución justa. El femicida confesó el crimen y permanece detenido en la Unidad Penal 44 de Batán a la espera de ser juzgado y condenado.

La desaparición de la mujer de 53 años fue alertada durante la mañana del 2 de marzo cuando no se presentó a trabajar ni respondía su teléfono, detalla 0223. La denuncia fue hecha horas mas tardes y la foto de Claudia comenzó a viralizarse en las redes sociales pero ya era tarde porque ya había sido asesinada y enterrada en un descampado en la zona de Acantilados.

Hallaron asesinada a la mujer que había desaparecido el 1 de marzo en Mar del Plata

Esto se descubrió 28 días después. Los hermanos de la mujer no solo buscaban a la mujer con vida sino que también intentaban ubicar a Ricardo Rodríguez, su vecino y expareja, ya que había desaparecido: se volvió en el principal sospechoso. Vale recordar que Repetto dio por terminada la relación pero el hombre se negó a aceptarlo y la hostigó durante ocho meses: llegó a perforar una pared y pasar un cañito para poder escuchar las conversaciones telefónicas de la mujer.

Solo sus amigas y uno de sus hermanos sabían que Rodriguez era celoso, obsesivo y violento, pero la mujer no quería que sus hijos estuvieran al tanto. Su hermano Jorge, padre de dos mujeres de 20 y 26 años, aseguró que desde el femicidio de su hermana, vive con miedo. “No me puedo explicar lo que pasó, es algo que me tocó en lo profundo del alma”, dijo y aseguró que está “enojado con la justicia”.

Búsqueda de Claudia Repetto: familiares reclamaron que continúe la búsqueda (Foto: Loquepasa)

El 27 de marzo fue detenido Rodríguez: lo encontró Hugo, un excompañero de escuela de los hijos de la víctima que participaba de los rastrillajes paralelos organizados por la familia. Luego de que declarara ante el fiscal Fernando Castro, lograron dar con el punto exacto en el que estaban los restos de Repetto.

“Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, dijo el femicida en Tribunales. Desde el 23 de abril Rodríguez se encuentra detenido y se negó a declarar en dos oportunidades: 10 meses después el caso pasó a manos del fiscal Leandro Arévalo, que tras el reclamo de familiares allegados pidió la elevación a juicio oral de la causa por homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un nombre mediando violencia de género.

Aún no hay fecha para el juicio por lo que este lunes familiares y amigos se concentrarán en el monumento a San Martín, en Luro y Mitre, para recordar a Claudia a un año de su femicidio y reclamar que su responsable sea juzgado y condenado lo antes posible.