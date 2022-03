En el marco de los 40 años de la guerra, el espacio cultural organiza la “Semana de Malvinas” que comenzará con el largometraje dirigido por el realizador audiovisual marplatense Miguel Monforte a proyectarse el próximo jueves 31 a las 20.30hs en La Rioja 1208.

La actividad se realiza en conjunto con la fundación No Me Olvides, que desde hace años tiene como objetivo principal mantener vivo el recuerdo de la causa Malvinas e impulsar la memoria en las generaciones futuras así como también identificar los cuerpos de los soldados caídos en la guerra. De la fundación participan madres de ex combatientes, civiles y veteranos entre los cuales se encuentran los nominados al Premio Nobel de la Paz Geoffrey Cardozo y Julio Aro, protagonista del documental.

“Héroe Corriente” basa la trama en la historia de vida de Julio y ahonda en su extraordinaria labor por restituir las identidades de aquellos soldados caídos en Malvinas. Regresa a las islas para cerrar su historia personal y luego de visitar el cementerio de Darwin, se propone recuperar los nombres de los soldados que yacían bajo una lápida que decía “Soldado solo conocido por Dios”.

La organización de la “Semana de Malvinas” está a cargo de Corriente Militante Lealtad, cuyo responsable en Mar del Plata es el dirigente político José Luis Zerillo, donde planifican diversas actividades con el fin de realizar un aporte cultural y académico a lo acontecido en el último conflicto bélico en el que estuvo involucrado nuestro país. El sábado 2 de abril habrá una proyección sobre el espacio y el sábado 9 habrá un encuentro con una socióloga y un antropólogo en el marco de un proceso de construcción de un registro audiovisual y documental de las experiencias de ex combatientes.