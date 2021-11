Luego de una semana repleta de siniestros viales en Mar del Plata, una vecina expuso el descontrol y caos que se genera en una estación de servicio de la ciudad. Aseguró que intentó dialogar con el encargado para que se respeten las zonas de ingresos de vehículos pero no recibió respuestas.

La mujer sacó su celular y comenzó a registrar las malas maniobras que realizan los camiones que cargan en la estación de Juan B. Justo y San Juan y hasta se observa a autos y camionetas circulando por la vereda desde mitad de cuadra: “después terminamos siendo, solo una estrellita amarilla”, afirmó la vecina y pidió la intervención del intendente de General Pueyrredón.

En el video que envío a Vía Mar del Plata, la mujer relató lo sucedido: “Así estamos, acá los dueños de la vereda”, expresó y agregó: “No se puede caminar porque si no te pisan para cargar. No mueven, recién ahora entré a quejarme, no me quisieron atender, ni el encargado ni nadie. Se ve que como ‘pelé’ el celular y estoy grabando, los chicos se decidieron a mover pero acá vemos, un descontrol”.

Mientras la mujer manifiesta su indignación se observa pasar un automóvil que en lugar de ingresar por los accesos habilitados, lo hace transitando por la vereda: “Así está la ciudad hoy, con todo lo que pasa en las calles, con todas las personas que se mueren”, remarcó.

Asimismo afirmó que “acá el encargado de la Shell hace lo que quiere y juega con la vida de los peatones como quiere porque me entré a quejar y no me quisieron atender; hubo una buena predisposición de la chica que está atendiendo adentro, avisó pero se ve que no les importó y los chicos que están afuera se sintieron muy tocados porque se ve que cuidan mucho al patrón y bueno, no les interesa nada. Así estamos, no se puede usar la vereda de la Shell porque los chicos necesitan cargar”.

Al tiempo en el que explicaba los problemas que se generan en esa esquina marplatense, otra camioneta interrumpe cruzando –también- por la vereda: “Hacemos lo que queremos en la ciudad felíz, no sé a cuántos nos matan en las calles, nos chocan y en estos días que estamos sufriendo tantos siniestros viales, seguimos viendo esto, hacen lo que quieren”, manifestó.

Por último sostuvo: “No sé dónde está el intendente, sería bonísimo que venga y que tome cartas en el asunto porque entre los camiones, cualquiera que pase y no lo ven, lo matan y después terminamos siendo, solo una estrellita amarilla”.