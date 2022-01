Blas Mora presenta “Trabajo Sucio” en Mar del Plata. Será este miércoles 2 de febrero a las 21hs en el Parque de Mogotes

Es una banda argentina de rock crudo, potente y simple que surge en el 2014. Con Blas Mora en voz y guitarra, Oscar Manassero en batería y Charlie Giardina en bajo, forman una banda de rock clásico, basada en las raíces del rock and roll e influenciado por bandas como Riff, AC/DC, Thin Lizzy.

Tras una intensa carrera en el mundo del canto lírico en Buenos Aires, Croacia, Italia y Suiza, Blas Mora presenta también en sus shows en vivo versiones de O´Sole Mio, Funinculi Funincula, Nessun Dorma y otros clásicos de la ópera italiana, reversionados al rock and roll.n, también canto el himno nacional Argentino en partidos de rugby Los Pumas vs All Blacks.

Durante el 2020 comienza a grabar canciones de su primer CD “TRABAJO SUCIO” con la producción musical de Ricardo Tapia de La Misissippi Blues band