El gobierno británico en las Islas Malvinas inmunizará a la población con la vacuna de Oxford a partir del año entrante. El proceso se llevará a cabo de acuerdo a la situación de la población, teniendo en cuenta si es “grupo de riesgo” y la franja etaria. Esta acción también se dará luego de la autorización de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido.

En referencia a la edad de los pobladores, desde Reino Unido, se recomendó no aplicar a menores de 18 años. Esta recomendación llevó a determinar que los niños no estén incluidos en el programa de vacunación. Por otro lado, recordó que la vacunación no es obligatoria en los isleños, pero su deseo es que todos puedan contar con la posibilidad de vacunarse.

Directora de Servicios Médicos en Malvinas, Rebecca Edwards. mercopress

Cabe destacar que, el último parte oficial emitido a principios de mes, arrojó un número de 17 infectados por COVID 19, contando desde el 3 de abril.