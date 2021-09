Muchas veces dejamos de realizar algo que nos gusta por diferentes problemas o situaciones con las que nos vamos topando. Yasmin es una adolescente que decidió plantarse frente a sus problemas y superarlos, para disfrutar de sus talentos y gustos.

Yasmin tiene 17 años y es una adolescente maipucina que ama realizar deportes y disfrutar de sus amistades. Está terminando sus estudios en la secundaria y constantemente entrena con su equipo de Handball de la Municipalidad de Maipú. Lo sorprendente de Yasmin es que cuando nació, no tenia esperanzas de vida.

Contra todo pronóstico

Yasmin es la más pequeña de su casa y su llegada fue muy esperada por su familia. Sin embargo, cuando nació descubrieron que tenía problemas en su corazón. “Cuando nací me diagnosticaron con CIV (comunicación interventricular), un CIA (comunicación interauricular) y además tenia la vena aorta obstruida”, detalló Yasmin a Vía Mendoza.

Por esos problemas, Yasmin pasó sus primeros dos años de vida en los hospitales, ya que por diferentes complicaciones que se presentaban en su cuerpo se veía obligada a estar internada.

“Cuando cumplí dos años de edad entre de urgencia al Hospital Notti, mi estado de estado de salud en ese momento estaba muy delicado. Los médicos habían decidido intervenirme sin dar ninguna esperanza de vida”, contó la maipucina.

A sorpresa de los médicos, cuando a la niña le comienzan a realizar los estudios postoperatorios, encuentran que el corazón de Yasmin estaba en perfecto estado, funcionando con total normalidad. Decidieron retirarle los medicamentos, con la pretensión que Yasmin debía cuidar su corazón para no sobreexigirlo, lo que significaba que no iba a poder jugar deportes.

Yasmin y su equipo, quienes se han convertido en sus amigas. Gentileza Yasmin Fuenzalida

No obstante, a sus 7 años decide empezar a jugar al handball. Contra todos los pronósticos médicos, Yasmin practica el handball sin ninguna complicación a nivel cardiológico. “Los médicos tenían miedo a que mi corazón al sobreexigirlo no resistiera”, expresó Yasmin, detallando que año tras año, sus controles salían bien.

Los problemas de salud de Yasmin seguían apareciendo. “A mis 9 años comienzo a usar lentes ya que habían descubierto que en mi ojo izquierdo tenía miopía y astigmatismo. Lamentablemente mi vista con el tiempo sigue empeorando y sigo estando en tratamiento”, comentó Yasmin.

Pero eso no la detiene, ya que con los años siguió jugando al handball y se volvió muy talentosa dentro del deporte, ganando diversos campeonatos con su equipo de Maipú.

El deporte, su cable a tierra

Yasmin tiene en claro que ha sido el deporte una de las cosas que la ha ayudado a salir adelante en muchas oportunidades. “Me siento bien, ya que me mantiene activa y disfrutando lo que me encanta hacer”, expresó la maipucina.

En unas semanas, Yasmin junto a su equipo viajan a Buenos Aires para participar del Torneo Nacional de Handball, enfrentando a los mejores equipos de cada provincia.

“Es un torneo importante ya que volvemos después de estar bastante tiempo encerradas y sin entrenamientos presenciales debido a la pandemia”, contó entusiasmada Yasmin.

Pero para poder ir, Yasmin requiere de ayuda. En mayo de este año, toda su familia en casa contrajo covid-19. Todos lograron salir adelante salvo su papa, quién luego de estar un mes internado, fallece. El era el sustento económico de su casa y su madre actualmente está desempleada, por lo que todo lo que implica la participación de Yasmin en el torneo es algo que solas no pueden costear.

Yasmin junto a su mamá y papá. Gentileza Yasmin Fuenzalida.

Ha recibido ayuda de sus amigos y del Municipio, pero todavía necesita un poco más de granitos de arena a su favor. Para recaudar los fondos que le faltan, ha lanzado un sorteo, vendiendo números. Quienes quieran colaborar con Yasmin para que pueda viajar a Buenos Aires junto a su equipo, pueden comunicarse con su mamá Claudia al 2616278371.