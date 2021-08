El influencer mendocino, Román Socías, se mudó a Europa hace cinco meses y comparte por sus redes sociales su nueva vida en España. El joven se hizo conocido en el continente por subir contenido de la vida de los europeos a Tik Tok.

El joven de 20 años decidió que su vida de un giro de 180° para crecer y conocer la realidad de un adulto, pero esta vez en Europa. “Dentro mío sabía que si me venia a España iba a ayudarme a lograr esa meta”, comentó Román a Vía Mendoza.

Socías comentó que realiza trabajos desde que tiene 15 años y que eso le ayudó, además de ser influencer, a poder viajar tan lejos de su país natal.

Por otro lado, habló de todo aquello que más le costó dejar en Mendoza. “Obviamente a mi familia y a mis amigos. También, me resultó difícil dejar la estabilidad que construimos en diferentes sentidos desde que somos chicos. Emigrar, generalmente, significa empezar de cero”, indicó.

Román señaló que por ahora no planea volver a Argentina. “Si vuelvo será solo para las vacaciones. No sé si en algún futuro volveré a vivir allá me gusta mucho España, pero no estoy seguro de que va a ser de mi vida en un futuro”, comentó.

Actualmente, el joven esta viviendo en Valencia, la tercer ciudad más grande de España la cual asegura que lo tiene completamente enamorado.

Román crea contenido para varias redes sociales, como Instagram, YouTube, pero la plataforma en la que se hizo viral en Europa fue Tik Tok. En ella, cuenta con más de 275mil seguidores.

El contenido del joven se comenzó hacer viral en Argentina con publicaciones de todo tipo que subía en las diferentes plataformas. “Durante el último mes he subido muchos seguidores en tiktok. Publico sobre curiosidades de España y estoy creciendo a un ritmo impresionante”, aseguró.

Dentro de estas curiosidades Román muestra cómo es ser un argentino viviendo en España. “La magia de las redes es que esos videos sobre España en realizad iban destinados a argentinos, pero empezaron a hacerse virales acá. En eso, me di cuenta que a los españoles les hace mucha ilusión cuando alguien habla bien de su país”, digo.

Las políticas de esta red social en España son diferentes y al influencer le pagan por las reproducciones que genera. “Gracias a estos videos recibo mucho cariño de la gente. Me hice amigos gracias a eso. Me reconocen en el trabajo, en las calles y eso me hace muy feliz”, concluyó.