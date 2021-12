Se termina el año y pensamos compartir con nuestros lectores de Vía Maipú, las cinco notas más leídas desde que arrancó junto a Vía País.

Diariamente publicamos historias de diferentes tenores las que relatan la vida de personajes, lugares, destacando en muchas de ellas la solidaridad de los mendocinos. Buscamos captar el interés de nuestros lectores con notas entretenidas, de servicio y de información también.

Mau y Ricky en Mendoza

Ricky Montaner y Stefi Roitman en Mendoza.

La historia más leída fue la que brinda detalles de la casona maipucina en la que se hospedaron los cantantes Mau y Ricky Montaner durante su reciente presentación en Mendoza.

El 15 de diciembre de este año, los hermanos famosos que fueron jurado en La Voz Argentina colmaron con su show musical el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. En su estadía en nuestra provincia, el dúo eligió para hospedarse Casa Agostino, una casona ubicada en el corazón de Barrancas, Maipú.

En la espectacular finca, que pudimos conocer por las imágenes que compartieron en las redes sociales tanto Ricky Montaner como su futura esposa la modelo Stefi Roitman, se destacan las confortables habitaciones y la belleza de sus jardines exteriores donde Ricky ocupaba su tiempo libre en recorrer en bicicleta los viñedos y Stefi se dedicaba a nadar en la enorme piscina con que cuenta la magnífica residencia del departamento de Maipú.

Por su parte Mau Montaner compartió con ellos la estadía y ocupó solo una de las habitaciones.

Los tres degustaron las exquisiteses del chef del lugar Edward Holloway. Destacaron en sus redes que se volvieron fanáticos del las medialunas que les sirvieron en cada desayuno y prometieron volver para seguir conociendo nuestra hermosa provincia.

Delfina, la patinadora que necesita ayuda

Ha tenido la oportunidad de competir y ganar, llegando a ser cuarta a nivel nacional.

La segunda nota más leída relata la historia de la adolescente Delfina Domínguez. Una joven deportista de 15 años de edad que perdió a su padres y dos hermanos en un accidente en el que murieron quemados.

La adolescente maipucina eligió el patín artístico como deporte e inició una dura carrera que la llevó a ganar numerosas competencias. Salió campeona regional quedando 4ta a nivel nacional. Teniendo graves problemas económicos para continuar con su carrera deportiva, solicitó a los mendocinos y principalmente a los maipucinos su solidaria ayuda.

Gracias a la pronta respuesta de nuestra sociedad es que logró cambiar sus patines, pero aún necesita más colaboraciones para poder seguir con este deporte que le llena sus días de nuevas metas y que además la distrae porque cuando patina siente que sólo es ella y sus patines.

Además de su deporte, debido a la gran pérdida familiar que sufrieron Delfina y su mamá, es que hoy, la maipucina, es cadete de los Bomberos Voluntarios de Maipú y también estudia para recibirse de profesora de patín y técnica física en el deporte.

Para Delfina, el patinaje artístico es su pasión, su cable a tierra y estar arriba de la pista y poder ser parte de diversas competencias es lo que la movilizó a buscar en los mendocinos la ayuda necesaria para poder seguir día a día con su amado deporte.

Artesana ayuda a su familia en España

Isabel se encuentra todos los viernes, sábados y domingos en la Plaza de Maipú.

La otra nota que resultó muy leída y compartida por nuestros lectores cuenta la historia de Isabel, una artesana que vende sus trabajos en la plaza de Maipú para ayudar a sus hijos que viven en España, que están desempleados y a sus padres que están con ella en Mendoza.

Comenzó haciendo barbijos y con el tiempo incorporó cuellitos, vinchas, turbantes y remeras. Ella cuenta que lo único que tiene es una máquina de coser familiar.

Isabel, quien vivió 17 años fuera de nuestro país, recomendó a los mendocinos que no es momento para viajar a España. “La vida allí no es todo lo que se parece”, destacó.

Aunque su mayor deseo es regresar a España junto a sus hijos, por el momento seguirá vendiendo artesanías en la Plaza para poder continuar ayudando a su familia.

Con la pastelería supera todos los obstáculos

La primera vez que preparó desayunos, vendió solamente 17. El año pasado vendió 330 desayunos. Esta foto es con parte de ese primer día del padre.

En este caso la historia cuenta que Rocío, una joven emprendedora e influencer, desde negocio que se llama Dulce Rocío vende sus productos de pastelería creativa intentando superar todos los obstáculos que enfrenta día a día en materia de salud.

A los 8 años fue sometida a una cirugía en su oreja por un tumor. A los 18 años fue operada nuevamente y en febrero de 2020 también. Cuenta que tenía problemas de audición, molestias y dolor. Y hace poco le descubrieron otros tumores por lo que será operada nuevamente.

A pesar de todo ella continúa con su emprendimiento y hace lo que le apasiona. Como anécdota de su pastelería relata que la primera vez que ofreció desayunos, vendió solo 17, y el año pasado llegó a vender más de 330.

Lo importante que destaca es “hacer oídos sordos a los que te dicen que no podés”. Y que ningún trabajo es menor a otro y si hacés lo que te apasiona es lo mejor para salir adelante.

Finalmente, Rocío confiesa: “Si hubiera prestado atención a todos los que me decían que no, no hubiera seguido”.

En medio de sus problemas de salud reconoce que siente cierta incertidumbre, pero asegura: “Acá estoy, pensando en positivo, siempre pensando en positivo en todo lo que hago y me propongo”.

Recuperar los regalos de cumpleaños

Es de color rosado, de un gran tamaño y tiene un gran moño en la tapa del mismo color. Foto: Facebook

La quinta y última nota fue publicada hace unos pocos días y relata el pedido a la solidaridad de los mendocinos que realizó Marcela, a través de las redes sociales, para poder recuperar la caja que contenía los regalos de 15 de su hija, Martina.

Cuenta que “camino a Maipú la caja rosada con un gran moño en la tapa, que contenía los regalos de la quinceañera se perdió”.

La publicación en facebook tiene más de 840 compartidos y más de 300 comentarios. En ella cuenta que las cajas las llevaba en un Renault 12 rojo camino de Godoy Cruz a Maipú. También destaca Marcela, mamá de Martina la adolescente quinceañera, que la importancia de recuperar los regalos es más sentimental que económica, ya que el cumpleaños fue muy chiquito, muy familiar y muy tranquilo, pero la esperanza de recuperar la caja no se apaga.